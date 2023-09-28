حريق الحمدانية..عراقي يبكي أمه المفقودة حاملا ملابسها والأهالي يشيعون جثامين ذويهم
حريق الحمدانية..عراقي يبكي أمه المفقودة حاملا ملابسها والأهالي يشيعون جثامين ذويهم
عاش أهالي ضحايا الحمدانية صدمة وفاجعة بعد خسارة عائلاتهم في حريق قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.
شارك العديد من الناس في تشييع جماعي لضحايا الحادث وحملوا النعوش الملفوفة باللون الأبيض والمزينة بالورود.
وزار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الراقدين في المستشفيات.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
فيديو, حريق الحمدانية.. وفاة أكثر من 100 شخص والرئيس العراقي يدعو إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث, المدة 5,31
اندلع حريق في قاعة الهيثم في الحمدانية في محافظة نينوى وأدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 200 بجروح.