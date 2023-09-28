حريق الحمدانية..عراقي يبكي أمه المفقودة حاملا ملابسها والأهالي يشيعون جثامين ذويهم

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حريق الحمدانية..عراقي يبكي أمه المفقودة حاملا ملابسها والأهالي يشيعون جثامين ذويهم

قبل 12 دقيقة

عاش أهالي ضحايا الحمدانية صدمة وفاجعة بعد خسارة عائلاتهم في حريق قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.

شارك العديد من الناس في تشييع جماعي لضحايا الحادث وحملوا النعوش الملفوفة باللون الأبيض والمزينة بالورود.

وزار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الراقدين في المستشفيات.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.