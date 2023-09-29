مزاعم سماع أصوات ركل من داخل قبر تثير ضجة في العراق

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مزاعم سماع أصوات ركل من داخل قبر تثير ضجة في العراق

قبل 42 دقيقة

أثيرت ضجة في العراق بعد انتشار أخبار سماع أصوات من قبر في بلدة الفايدة التابعة لدهوك شمالي البلاد.

وتداولت الصفحات صورا وفيديوهات تظهر أعداد كبيرة من الناس حول القبر.

وادعت ابنة المتوفي- وهو لاجئ سوري- أنها سمعت أصواتا من داخل قبر والدها البالغ من العمر 60 سنة، توفي قبل أربعين يوما بسبب إصابته مرتين بسكتة دماغية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.