لماذا يعارض مسلمون في بلجيكا برنامجاً للتربية الجنسية في المدارس؟
لماذا يعارض مسلمون في بلجيكا برنامجاً للتربية الجنسية في المدارس؟
خرج أهالي الطلاب في مدن بلجيكية عدة في مظاهرات رافضة لإقرار البرلمان قانونا يلزم الطلاب بتلقي دروس التربية الجنسية في المدارس.
وباتت دروس الثقافة الجنسية إجبارية ضمن المنهج التعليمي لمدة ساعتين للفئة من 11 إلى 15 سنة في كل المدارس، لكن عددا من مسلمي بلجيكا يقولون إن هذا يجب أن يكون من اختصاص الأسرة وليس المدرسة، وأنه يمس بتقاليد المسلمين ومبادئهم الدينية.
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