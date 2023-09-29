لماذا يعارض مسلمون في بلجيكا برنامجاً للتربية الجنسية في المدارس؟

قبل 18 دقيقة

وباتت دروس الثقافة الجنسية إجبارية ضمن المنهج التعليمي لمدة ساعتين للفئة من 11 إلى 15 سنة في كل المدارس، لكن عددا من مسلمي بلجيكا يقولون إن هذا يجب أن يكون من اختصاص الأسرة وليس المدرسة، وأنه يمس بتقاليد المسلمين ومبادئهم الدينية.