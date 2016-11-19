اكتشاف "هرم أصغر" داخل هرم حضارة مايا في المكسيك

مصدر الصورة AFP Image caption يحتل الهرم مكانا بارزا في موقع مايان الأثري

قال علماء آثار إنهم اكتشفوا هيكلا هرميا ثالثا داخل بناية هرم كوكولكان الشهير في شرقي المكسيك.

ويصل طول الهرم الداخلي المكتشف إلى عشرة أمتار وهو يقع داخل هيكلين آخرين يشكلان بنية الهرم الكامل بارتفاع 30 مترا في مجمع تشيتشن إيتزا الأثري لحضارة مايا في ولاية يوكاتان المكسيكية.

ويشير الاكتشاف إلى أن عملية بناء الهرم جرت على ثلاثة مراحل.

ويقول العلماء إن الهرم الأصغر المكتشف حديثا بني خلال الفترة بين أعوام 550 إلى 800 بعد الميلاد.

وكان هيكل البناء الأوسط قد اكتشف في ثلاثينيات القرن العشرين. وتعود فترة بنائه التقديرية إلى 800 و 1000 بعد الميلاد، في حين يعتقد العلماء أن الهيكل الأكبر قد اكتملت أعمال بنائه في الفترة بين 1050 و 1300 بعد الميلاد.

وقال ريني تشافيز، أحد العلماء، خلال مؤتمر صحفي : "إنه أشبه بالدمية الروسية التي تتضمن بداخلها دمى أخرى بأحجام مختلفة".

ويقول العلماء إن الأهرامات بنيت داخل بعضها لأسباب عديدة، من بينها تدهور الهيكل البنائي أو وصول قيادة جديدة للحكم.

وأضافوا أن الهرم الأصغر اكتشف باستخدام تقنية التصوير الإشعاعي الطبقي ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية لا يلزم دفعها إلى داخل المكان محل الدراسة، إذ تقيس الإشارة الكهربائية الناتجة من تيارات صغيرة مدفوعة داخليا لعمل تمثيلات لما بداخل الهرم دون التسبب في حدوث أضرار به.

وقد يتيح الاكتشاف رؤية جديدة لأصول حضارة مايا قبل أن تختلط بحضارة سكان من وسط المكسيك.

وكان العلماء قد اكتشفوا العام الماضي أن هرم كوكولكان بني فوق نهر جوفي معروف في المنطقة وكان محل تبجيل حضارة مايا.

وازدهرت حضارة مايا على امتداد منطقة أمريكا الوسطى وبلغت ذروتها في نحو القرن السادس الميلادي.

وتدرج اليونيسكو مجمع تشيتشن إيتزا الأثري على قائمة مواقع التراث العالمي، وهو يستقبل ما يزيد على مليون زائر سنويا.