بيع أقدم لوح حجري للوصايا العشر مقابل 850 ألف دولار

مصدر الصورة AP Image caption اللوح الحجري اكتشف في عام 1913

بيع أقدم لوح حجري منحوت عليه الوصايا العشر في مزاد علني أقيم في الولايات المتحدة مقابل 850 ألف دولار.

ويصل ارتفاع اللوح المصنوع من الرخام إلى 60 سنتيمترا، ونحتت عليه الوصايا بنص عبري قديم يعرف بالعبرية السامرية.

ويضم النص تسع وصايا فقط من تلك التي وردت بالتوراة.

وقد بيع اللوح في صالة مزادات لوس أنجيليس على شريطة عرضها في متحف عام.

وكان اللوح قد اكتشف في عام 1913 خلال أعمال حفر لمد خط سكة حديد بالقرب من مدينة يفنه، في غرب إسرائيل حاليا.

وقال منظمو المزاد إنه قد يعود إلى الفترة بين عامي 300 و 500 بعد الميلاد، وربما كان موجودا عند مدخل معبد يهودي.

واستبدلت الوصية المفقودة، التي تقول "لا تحلف باسم إلهك باطلا"، وحل محلها دعوة المؤمنين السامريين إلى "إقامة معبد" على جبل غرزيم، وهو موقع مقدس يقع في مدينة نابلس، الضفة الغربية حاليا.

ولم يعلن بعد عن هوية المشتري.

ويؤكد البائع، الحاخام شاؤول دوتش من متحف التوراة الحية في نيويورك، أن المالك الجديد سيعرض القطعة الأثرية القديمة في متحف عام.

وتمتع المجتمع السامري بتاريخ طويل في الشرق الأوسط، على الرغم من تراجع عددهم إلى أقل من ألف شخص في العصر الحديث.