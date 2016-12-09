بالصور: كيرك دوغلاس يحتفل بعيد ميلاده المئة
مجموعة منتقاة من الصور لنجم هوليود كيرك دوغلاس بمناسبة مرور مئة عام عام على مولده
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ولد كيرك دوغلاس عام 1916، وكان لنظرته الحادة والرجولة الطاغية التي تظهر في ملامحه ووجهه المميز دور في أن يتحول إلى أحد أكثر نجوم هوليود تأثيرا
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قام دوغلاس بأدوار البطولة في بدايته الفنية، منها فيلم "الحداد يليق بإليكترا" المستوحى من روية يوجين أونيل
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مُنح دوغلاس جائزة الأوسكار للمرة الأولى عام 1950 عن فيلم "الملاكم"، ولعب دور البطولة في نفس العام في فيلم يانج مان ويذ أهورن، الذي اضطره إلى تلقي دروس في العزف على آلة الترومبيت
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يعتبر فيلم "اسبارتاكوس"، الذي لعب فيه دوغلاس دور مصارع يقود تمردا ضد الإمبراطورية الرومانية، من أروع أفلام نجم هوليود
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كانت مطالبة دوغلاس بضرورة ذكر اسم دالتون ترامبو، ككاتب سيناريو، على أعماله عام 1960 من أهم العوامل التي أدت إلى إنهاء العمل وفقا للقائمة السوداء التي طبقتها هوليود على المؤلفين والممثلين والمخرجين المتهمين بالانتماء للحزب الشيوعي أو بالتعاطف معه.
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كانت هناك منافسة يسودها الود بين كيرك دوغلاس والنجم برت لانكستر الذي شاركه البطولة في عدة أعمال منها "سبعة أيام"، و"ماي آند تاف غايز"
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أدى زواج دوغلاس مرتين إلى إنتاج عناصر جديدة انضمت إلى العائلة الفنية الكبيرة في هوليود، وهما ابناه جويل ومايكل
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بدأ مايكل دوغلاس التمثيل أمام والده عام 1965، ومنذ ذلك الحين انطلق في عالم السينما بين الممثلين ومنتجي السينما الحاصلين على جوائز أوسكار
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ظهر الجيل الثالث من عائلة دوغلاس في عالم السينما عندما قام بدور البطولة مع ولده مايكل دوغلاس وحفيده كاميرون دوغلاس
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كيرك دوغلاس هو والد زوج النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز التي تزوجها مايكل دوغلاس عام 2000
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أدت تجربة عصيبة كادت تؤدي إلى وفاة كيرك دوغلاس عام 1991 إلى اعتناقه الديانة اليهودية التي ولد فيها، والصورة له أثناء أداء الصلاة في القدس.
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أُصيب بسكتة قلبية أفقدته القدرة على النطق، بعدها ألف كتابا بعنوان "ضربة حظي"
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