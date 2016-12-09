بالصور: كيرك دوغلاس يحتفل بعيد ميلاده المئة

  • 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016

مجموعة منتقاة من الصور لنجم هوليود كيرك دوغلاس بمناسبة مرور مئة عام عام على مولده

  • كيرك دوغلاس في الخمسينيات من القرن العشرين Getty Images

    ولد كيرك دوغلاس عام 1916، وكان لنظرته الحادة والرجولة الطاغية التي تظهر في ملامحه ووجهه المميز دور في أن يتحول إلى أحد أكثر نجوم هوليود تأثيرا

  • كيرك دوغلاس وروزاليند روسل Getty Images

    قام دوغلاس بأدوار البطولة في بدايته الفنية، منها فيلم "الحداد يليق بإليكترا" المستوحى من روية يوجين أونيل

  • كيرك دوغلاس وهاري جيمس Getty Images

    مُنح دوغلاس جائزة الأوسكار للمرة الأولى عام 1950 عن فيلم "الملاكم"، ولعب دور البطولة في نفس العام في فيلم يانج مان ويذ أهورن، الذي اضطره إلى تلقي دروس في العزف على آلة الترومبيت

  • كيرك دوغلاس بجوار ملصق دعائي لفيلم سبارتاكوس Getty Images

    يعتبر فيلم "اسبارتاكوس"، الذي لعب فيه دوغلاس دور مصارع يقود تمردا ضد الإمبراطورية الرومانية، من أروع أفلام نجم هوليود

  • كيرك دوغلاس في مشهد من فيلم اسبارتاكوس Getty Images

    كانت مطالبة دوغلاس بضرورة ذكر اسم دالتون ترامبو، ككاتب سيناريو، على أعماله عام 1960 من أهم العوامل التي أدت إلى إنهاء العمل وفقا للقائمة السوداء التي طبقتها هوليود على المؤلفين والممثلين والمخرجين المتهمين بالانتماء للحزب الشيوعي أو بالتعاطف معه.

  • كيرك دوغلاس وبيرت لانكستر Getty Images

    كانت هناك منافسة يسودها الود بين كيرك دوغلاس والنجم برت لانكستر الذي شاركه البطولة في عدة أعمال منها "سبعة أيام"، و"ماي آند تاف غايز"

  • دوغلاس وولداه دويل ومايكل Getty Images

    أدى زواج دوغلاس مرتين إلى إنتاج عناصر جديدة انضمت إلى العائلة الفنية الكبيرة في هوليود، وهما ابناه جويل ومايكل

  • كيرك دوغلاس وولده مايكل دوغلاس Getty Images

    بدأ مايكل دوغلاس التمثيل أمام والده عام 1965، ومنذ ذلك الحين انطلق في عالم السينما بين الممثلين ومنتجي السينما الحاصلين على جوائز أوسكار

  • كيرك دوغلاس، ومايكل دوغلاس، وكيرك دوغلاس Getty Images

    ظهر الجيل الثالث من عائلة دوغلاس في عالم السينما عندما قام بدور البطولة مع ولده مايكل دوغلاس وحفيده كاميرون دوغلاس

  • كيرك دوغلاس وزوجة ابنه كاثرين زيتا جونز Getty Images

    كيرك دوغلاس هو والد زوج النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز التي تزوجها مايكل دوغلاس عام 2000

  • كيرك دوغلاس في القدس Google

    أدت تجربة عصيبة كادت تؤدي إلى وفاة كيرك دوغلاس عام 1991 إلى اعتناقه الديانة اليهودية التي ولد فيها، والصورة له أثناء أداء الصلاة في القدس.

  • كيرك دوغلاس بعد فقد النطق Getty Images

    أُصيب بسكتة قلبية أفقدته القدرة على النطق، بعدها ألف كتابا بعنوان "ضربة حظي"

المزيد حول هذه القصة