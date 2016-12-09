بالصور: كيرك دوغلاس يحتفل بعيد ميلاده المئة

كانت مطالبة دوغلاس بضرورة ذكر اسم دالتون ترامبو، ككاتب سيناريو، على أعماله عام 1960 من أهم العوامل التي أدت إلى إنهاء العمل وفقا للقائمة السوداء التي طبقتها هوليود على المؤلفين والممثلين والمخرجين المتهمين بالانتماء للحزب الشيوعي أو بالتعاطف معه.