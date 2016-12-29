أبرز الأفلام في دور العرض عام 2017

مصدر الصورة Warner Bros/Fox/Sony Image caption يشهد 2017 صدور أجزاء جديدة من سلاسل أفلام تحقق أرباحا عالية

ترى ما هي الأفلام المرتقبة في عام 2017؟ فيما يلي نلقي الضوء على بعض الأفلام المنتظرة العام المقبل.

سلاسل الأفلام

لا مفر من سلاسل الأفلام هذا العام، ولذا لنقبل ما لا مفر منه، ونقر بأن بعض أكبر الأفلام التي ستصدر عام 2017 ستكون أجزاء جديدة لسلاسل أفلام مشهورة.

وهذا يعني المزيد من الأزياء المصنوعة من الجلد لكيت بكتسيل في فيلم "الجحيم: حروب الدم" "Underworld: Blood Wars" ، والمزيد من غزو الزومبي والأشباح في لميلا جوفوفيتش في فيلم "الشر المقيم: الفصل الأخير" "Resident و Evil: The Final Chapter" والمزيد من فان ديزل في فيلم "السريع والغاضب 8" "Fast and Furious 8".

أما أفلام الأبطال الخارقين، سيلعب هيو جاكمان دور وولفرين في فيلم "لوغان"، بينما سيلعب توم هولاند لأول مرة دور الرجل العنكبوت في فيلم "الرجل العنكبوت، العودة".

كما ستلعب غال غادوت دور المرأة الخارقة في "فريق العدالة" أو " "Justice League.

ويمكن لمحبي أفلام التحريك مشاهدة الجزء الثالث من سلسلة "شخصيتي البغيضة" Despicable Me.

أما محبي أفلام الرعب، فلهم نصيب في العام القادم مع فيلم "مغو وغادر: الفصل الرابع" "Insidious: Chapter 4"، وفيلم "منشار: الإرث" "Saw Legacy".

وسيعود هاريسون فورد في فيلم "Blade Runner 2049"، كما سنشاهد الجزء الجديد من سلسلة "خمسون ظلا".

إعادة إنتاج

مصدر الصورة Walt Disney Image caption إيما واطسون في دور بيل في فيلم "الجميلة والوحش" الجديد لديزني

ويشهد 2017 طرح أفلام هي إعادة إنتاج لأفلام كلاسيكية، مثل نسخة ديزني الجديدة من "الجميلة والوحش.

كما سيلعب الممثل البريطاني كينيث برانا دور المحقق إيركول بوارو في نسخة جديدة لفيلم "جريمة في قطار الشرق السريع".

أفلام يتوقع فوزها بجوائز

مصدر الصورة StudioCanal Image caption يرتقب النقاد والمشاهدون طرح فيلم "صمت" لمارتن سكورسيزي

وكما هو معتاد، ستشهد بداية العام طرح دور العرض للكثير من الأفلام المرشحة لحصد الجوائز في موسم الجوائز المقبل.

ومن بين هذه الأفلام "لا لا لاند" "Lala Land" للمخرج داميان شازيل الذي يعتقد أنه سيحصد الكثير من جوائز الأوسكار وفيلم "مانشستر على البحر" "Manchester By The Sea" الذي يتوقع أن يحصل كاسي افليك عن العديد من جوائز التمثيل عن دوره فيه، وفيلم "جاكي"، الفيلم الذي تدور أحداثه عن جاكي كيندي في الأفلام التي تلت اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي.

مصدر الصورة StudioCanal Image caption يتوقع أن يرشح كاسي أفليك عن الكثير من الجوائز عن دوره في فيلم "مانشستر على البحر"

وللأفلام الملحمية الدينية نصيب في عام 2017 مع فيلم "صمت" "Silence" لمارتن سكورسيزي. وللملحمة الحربية أيضا نصيب في فيلم "هاكسو ريدج" "Hacksaw Ridge" الذي أخرجه ميل غيبسون. كما يمثل دنزل واشنطن على شاشة السينما الدور الذي حصل عنه عن جائزة طوني على خشبة المسرح في "أسوار" "Fences".

ومن الأفلام المنتظرة أيضا "نساء القرن العشرين" "20th Century Women" الذي تلعب آنت بيننغ دور البطولة فيه وفيلم "ضوء القمر" "Moonlight" الذي تدور عن صبي يشب ليواجه خيارات صعبة من بينها أنه مثلي التوجه الجنسي وأسود وفقير.