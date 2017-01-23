شبكة فوكس نيوز توظف نايجل فراج محللا سياسيا

مصدر الصورة Reuters Image caption قال فراج إنه يريد أن يكون "حلقة وصل" بين بريطانيا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية تعيين نايجل فراج، الزعيم السابق لحزب "استقلال المملكة المتحدة" اليميني، محللا سياسيا.

وسيقدم فراج التحليل السياسي للقناة الرئيسية لشبكة فوكس ولقناة الأعمال للشبكة في أوقات النهار وفي أوقات ذروة المشاهدة.

وكان فراج من أبرز المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وظهر إلى جانبه اثناء حملته الانتخابية. كما أول سياسي بريطاني يلتقي ترامب بعد فوزه بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء تعيين فراج في "فوكس نيوز" بعيد أن أصبح له برامجه الاذاعي الخاص في إذاعة "إل بي سي" البريطانية.

وسافر فراج إلى واشنطن لحضور تنصيب ترامب يوم الجمعة.

واستضافت قناة "فوكس بيزينيس" فراج للتعليق على مراسم التنصيب. وقال فراج في تعليقه "بعد الاستماع إلى الخطاب اليوم، هذه ثورة سياسية وأمر مثير حقا".

وقال فراج إنه يريد أن يكون "حلقة وصل" بين بريطانيا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.