مصدر الصورة AFP/GETTY Image caption كيتي بيري تحتل القمة في تويتر

أصبحت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية كيتي بيري أول شخص يصل إلى رقم 100 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر تويتر مقطعا مصورا مجمعا لتغريداتها منذ انضمامها للموقع في عام 2009 بالإضافة إلى رسالة تقول: " اليوم #نشهد التاريخ".

يذكر أن نشهد أو "ويتنس" هو اسم ألبوم بيري الجديد.

واحتل المغني الكندي جاستن بيبر المركز الثاني من حيث عدد المتابعين بـ 96.7 مليون متابع يليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بنحو 91 مليون متابع.

وذهبت بقية قائمة أعلى مئة حساب من حيث عدد المتابعين في تويتر لمغنين ونجوم رياضيين وشركات إعلام والقليل من السياسيين، وذلك وفقا لموقع التواصل الاجتماعي الشهير.

واحتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أكثر القادة الحاليين من حيث عدد المتابعين، المركز 33 في القائمة بـ 32.4 مليون متابع ويليه بمركزين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ 30.7 مليون متابع.

ومع ذلك ليس من الواضح كم من هذه الحسابات لأشخاص حقيقيين وعدد الحسابات الوهمية.

ويشير باحثون، استخدموا أداة تويتر للتدقيق التي تحلل عينة من المتابعين وتجري حسابات على أساس عوامل منها عدد التغريدات التي أرسلوها، إلى أن نحو ثلثي متابعي كل من بيري وبيبر قد لا يكونوا حقيقيين.

وينخفض هذا الرقم بالنسبة لأوباما وترامب إلى حوالي الثلث.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، اكتشف باحثون بريطانيون عددا مهولا من الحسابات الوهمية على تويتر.

وتوصل الباحثون إلى أن البعض استخدمها لتزوير أعداد متابعيه وإرسال البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه وزيادة الاهتمام بموضوعات محددة.

ويقول تويتر إن المستخدمين ممنوعون من كتابة البرامج التي تتبع أو لا تتبع تلقائيا حسابات أو التي "تفضل" تغريدات بأعداد كبيرة.