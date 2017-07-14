بيونسيه تنشر أول صورة لها مع توأميها

مصدر الصورة INSTAGRAM/BEYONCE Image caption طال انتظار جمهور بيونسيه لأول ظهور لتوأميها على مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت نجمة البوب الأمريكية، بيونسيه، أول صورة لها مع توأميها احتفالا بمرور شهر على ولادتهما.

وأكدت المطربة الأمريكية أنها أسمت التوأمين سير كارتر ورومي، بعد ظهور شائعات بالاسمين، وتقدم بيونسيه وزوجها جاي زي، بطلب ملكية فكرية للإسمين.

وظهرا التوأمان في الصورة ملفوفان في غطاء أرجواني اللون عليه نقوش من الزهور، وتحملهما الأم، البالغة من العمر 35 سنة، وقد اتشحت غطاء رأس أزرق طويل.

وحصلت الصورة على مليوني إعجاب على موقع التواصل الاجتماعي عبر الصور انستغرام، في أول ساعة بعد النشر.

وكتبت بيونسيه مع الصورة: "سير كارتر ورومي بعد أول شهر من ولادتهما."

بذلك أصبحت بيونسيه وزوجها، مطرب الراب جاي زي، أبوان لثلاثة أطفال؛ التوأمان وبنت أخرى تبلغ من العمر خمس سنوات.

وظهرت بيونسيه في الصورة حافية القدمين وفي الخلفية بوابة من الزهور، وهو ما يذكرنا بأسلوب التصوير الذي اتبع في الصورة التي أعلنت بها حملها، عبر إنستغرام أيضا.

وكانت صورة إعلان الحمل في فبراير/شباط الماضي قد تلقت العدد الأكبر من تسجيلات الإعجاب في تاريخ انستغرام.

مصدر الصورة BEYONCE/INSTAGRAM Image caption هناك تشابه كبير بين صورة التوأمين مع بيونسيه والصورة التي نشرتها عند الإعلان عن حملها بهما

وتلهف معجبو المطربة الشابة للظهور الأول للتوأمين، منذ إعلان وسائل إعلام أمريكية أنها وضعتهما الشهر الماضي.

لكنها وزوجها لم يعلنا أي تفاصيل تخص الطفلين حتى الآن.

ودوّن ماثو نويلز، والد بيونسيه، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 18 يونيو/حزيران الماضي "لقد وصلا، يوم ميلاد سعيد للتوأمين."

لكن الصورة التي نشرتها مطربة البوب تتعارض مع ذلك، إذ أشارت إلى مرور شهر على ميلاد توأميها، ما يرجح أن الميلاد كان في 14 يونيو/حزيران الماضي.

و كان من الطبيعي بعد الانتظار الطويل أن تكون صورة بيونسيه وتوأميها من الصور الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.