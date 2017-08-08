مصدر الصورة Getty Images Image caption لعب ناكاجيما دور غوزيلا أول مرة عام 1954

توفي هارو ناكاجيما أول من لعب دور غودزيلا، حسبما قالت الشركة المنتجة للفيلم.

وقالت الشركة إن ناكاجيما، الذي ارتدى زي الوحش غودزيلا في 12 فيلما، توفي إثر إصابته بالتهاب رئوي عن 88 عاما.

وأوضح ناكاجيما في مقابلة هذا العام كيف تم تصميم الوحش الأصلي عام 1954 من الخرسانة سابقة التجهيز وقال إن وزن حلة الوحش بلغ 100 كيلوغرام.

وقال إنه درس الحيونات في حديقة الحيوان في طوكيو استعدادا للدور.

وبدأ ناكاجيما العمل في التمثيل كممثل بديل في أفلام محاربي الساموراي والأفلام الحربية، ومن بينها "الساموراي السبعة" لأكيرا كوروساوا.

ولعب ناكاجيما دور غوزيلا، وهو وحش عملاق يخرج من الأعماق بعد تجربة نووية، أول مرة في فيلم "غودزيلا" عام 1954 الذي اخرجه إيشيرو هوندا، وانتجته ستوديو توهو الياباني الشهير.

ثم لعب ناكاجيما دور غودزيلا في الاجزاء التالية للفيلم كما لعب أدوار وحوش أخرى مثل كينغ كونغ.

وكانت آخر مرة ارتدى فيها حلة غودزيلا عام 1972 في فيلم "غودزيلا ضد غيغان".

وأصبح غودزيلا من كلاسيكيات السينما، حيث انتجت عشرات الأفلام في اليابان وهوليوود عن الوحش العملاق. وتستخدم معظم الأفلام الجديدة الغرافيكس لخلق شخصية الوحش.