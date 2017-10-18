مان بوكر الدولية لـ"لينكولن في المقبرة"

مصدر الصورة Ronald Grant Image caption هذا الرواية هو أول رواية كبيرة الحجم يكتبها ساندرز الذي اشتهر سابقا بقصصه القصيرة

فاز الكاتب جورج ساندرز بجائزة مان بوكر للرواية عن روايته "لينكولن في باردو"، ليُصبح ثاني مؤلف أمريكي يحصد الجائزة الأدبية التي تبلغ قيمتها 50 ألف استرليني.

وتتناول الرواية قصة حزن الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن بعد وفاة ابنه الصغير ويلي (11 عاما) وزياراته لقبره في تجسيد للحظة حقيقية عام 1862.

وهذه هي أول رواية كبيرة الحجم يكتبها ساندرز الذي اشتهر سابقا بقصصه القصيرة، وتدور أحداثها في مقبرة ولليلة واحدة.

وأشادت لجنة التحكيم بما وصفته بالعمل "المُبدع تماما"، وقالت إنه "مؤثر للغاية."

وكان ساندرز (58 عاما) بين ستة كتاب على القائمة القصيرة للفوز بالجائزة البريطانية المرموقة بجانب الكاتبين البريطانيين آلي سميث وفيونا موزلي والأمريكيين بول أوستر وايملي فريدلوند والبريطاني من أصل باكستاني محسن حميد.

وكان ساندرز، المولود في تكساس والمقيم في نيويورك، قد فاز سابقا بجائزتي "فوليو" و"ستوري" عن مجموعته قصصه القصيرة بعنوان "العاشر من ديسمبر"، ورواية "لينكولن في باردو" هي الرواية التاسعة لساندرز.

مصدر الصورة Reuters Image caption القائمة القصيرة للجائزة هذا العام ضمت (من اليسار لليمين) فيونا موزلي وبول أوستر وايملي فريدلوند ومحسن حميد وجورج ساندرز وآلي سميث

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وقدمت كاميلا، دوقة كورنول وزوجة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، الجائزة للكاتب الأمريكي الشهير.

وقال ساندرز إن أحداث هذه القصة كانت تراوده منذ عشرين عاما قبل أن يبدأ كتابتها.

أضاف في كلمته عقب الإعلان عن فوزه: "أشكركم على هذا الشرف العظيم والذي أتمنى أن أناله عن باقي أعمالي وخلال الفترة المتبقية من حياتي."

وأوضح في كلمته: "إننا نعيش في زمن غريب. السؤال الذي يصب في صميم القضية بسيط جدا. هل نرد على الخوف بالإقصاء والتوقعات السلبية والعنف؟ أم أننا نتحلى بحسن النية الأصيل ونفعل كل ما في وسعنا للرد (على الخوف) بالحب؟ وأنه من خلال الإيمان بالفكرة التي تقول أن ما نراه (شخصا) آخر هو بالفعل ليس (شخصا) آخر على الإطلاق لكننا هو ذاك الشخص تماما ولكن في يوم مختلف."

وتابع: "إننا نسمع في الولايات المتحدة الآن كثيرا عن الحاجة لحماية الثقافة. حسنا، هذه الليلة هي الثقافة، إنها ثقافة عالمية، وثقافة تتسم بالرأفة، إنها ثقافة نشطة."

وأردف: "إنها غرفة مليئة بمن يؤمنون بالغموض والجمال من خلال الكلمة، ويحاولون أن يروا وجهة نظر الشخص الآخر حتى حينما يكون ذلك أمرا صعبا".

مصدر الصورة Getty Images Image caption كاميلا، دوقة كورنول وزوجة ولي عهد بريطانيا الأمري تشارلز، قدمت الجائزة لجورج ساندرز

وقالت البارونة لولا يونغ، رئيسة لجنة التحكيم لعام 2017، إن شكل الرواية، الذي يضم أصوات الأرواح في القبر، يكشف عن سرد ذكي وعميق ومؤثر للغاية".

واستغرقت اللجنة خمس ساعات من المداولات قبل أن يصل أعضاؤها إلى قرارهم الجماعي باختيار ساندرز لجائزة مان بوكر لهذا العام.