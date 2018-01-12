الممثل الأمريكي جيمس فرانكو "يواجه اتهامات بسوء السلوك الجنسي"

مصدر الصورة Reuters Image caption طالت فضائح التحرش الجنسي العديد من الفنانين

اتهمت 5 نساء الممثل الأمريكي جيمس فرانكو بسوء السلوك الجنسي وممارسة "سلوك غير لائق"، حسب تقارير إعلامية أمريكية.

وقالت النساء، ومن بينهن 4 طالبات درسن في مدرسة التمثيل الخاصة به، إنهن كن ضحايا "استغلال النفوذ".

وجاءت هذه الاتهامات عقب اتهامات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للمثل الذي حصل على جائزة "أحسن ممثل" ضمن جوائز الغولدن غلوب.

وقال النجم إن الاتهامات التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لم تكن دقيقة.

وكان الممثل يرتدي شارة على طية سترته مكتوب عليه "انتهى وقتكم" خلال حفل توزيع الجوائز في إشارة إلى دعمه لحملة مكافحة التحرش الجنسي، مما أثار اتهامات له بسوء السلوك.

وقالت اثنتان من طالباته لصحيفة لوس أنجيليس تايمز إنه غضب في إحدى مناسبات التصوير حين رفضتا خلع البلوزة وتعرية صدريهما.

وكان فرانكو يعطي دروسا في اثنتين من مدارس التمثيل.

وقال محاميه لصحيفة لوس أنجيليس تايمز إن الممثل الشهير يشكك في صحة الاتهامات.

يذكر أن احتفالية توزيع جوائز غولدن غلوب لهذه السنة شهدت حديثا للفائزين في كلماتهم عن فضيحة التحرش الجنسي التي طالت هوليوود.