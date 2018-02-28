غضب في الهند بسبب التغطية الإعلامية لوفاة النجمة سريديفي كابور

مصدر الصورة AFP Image caption الطب الشرعي في دبي كشف وفاة سريديفي كابور نتيجة الغرق في حوض استحمام بعد أن فقدت وعيها

أثارت تغطية القنوات الهندية لخبر وفاة الممثلة الشهيرة سريديفي كابور غضبا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الهند.

وبحسب شرطة دبي بدولة الإمارات، حيث توفيت سريديفي أثناء حضورها حفل زفاف أحد أقاربها، فإن فحص الطب الشرعي أظهر أن وفاتها نتيجة الغرق في حوض استحمام بعد أن فقدت وعيها.

وفور هذا الإعلان بدأت بعض البرامج التليفزيونية في الهند استخدام صور مركبة للممثلة الراحلة في الحمامات وأحواض الاستحمام للتعبير عن حالة الوفاة ولحظاتها الأخيرة.

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وفجرت هذه الصور موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، ورفض استخدام مثل هذه الصور ونشرها مع أخبار وأسباب وفاتها، واعتبروها صادمة وغير لائقة وتنتهك حرمة الموتى.

ونشرت الكاتبة الهندية براون صهيبا، صورة لإحدى القنوات تقدم تقريرا عن وفاة سريديفي، واستعانت بصورة مركبة لها وهي غارقة في حوض استحمام، ووصفها بأنها "فاضحة".

بينما سخرت الصحفية كارنيكا كولي، من قناة آيجي تاك، التي استخدمت صورة لحوض استحمام فوقه صورة سريديفي ومكتوب عليه "حوض استحمام الموت"، بينما وقف المذيع ليشرح كيفية وفاتها.

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وامتد الغضب إلى زملاء الراحلة من ممثلي بوليوود، وغرد الممثل والكوميدي "فير داس" على تويتر منتقدا قنوات الأخبار الهندية، ووصفها بأنها "طفيليات" وحثها على "إظهار القليل من اللباقة"، وحظيت التغريدة بإعجاب كبير فاق أربعة آلاف مستخدم.

الوفاة الغامضة

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحد المستخدمين وصف القنوات الإخبارية بأنها "مثيرة للاشمئزاز"

بينما حاولت قنوات أخرى استفزاز رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة على صفحاتها وتخمين الأسباب الحقيقة لوفاة سريديفي وغرقها في الحمام، ونشرت تلك القنوات هاشتاغ "لغز موت سريديفي" #SredeviDeathMystery.

لكن الجمهور الغاضب سيطر على الهاشتاغ وحوله إلى منصة لمهاجمة قنوات الأخبار، ووصف أحد المستخدمين تلك القنوات بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، بينما علق أخر بأن "الصحافة انحدرت إلى مستوى منخفض جديد".

وبعد ذلك دشن مستخدمو التواصل الاجتماعي هاشتاغا خاصا للتعبير عن رأيهم في التغطية الإخبارية لوفاة سريديفي، وجاء بعنوان "موت الأخبار" #NewsKiMaut .