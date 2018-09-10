العالم في أسبوع

مجموعة مختارة من أفضل الصور الصحفية التي تم التقاطها حول العالم بين 1 إلى 7 سبتمبر /أيلول.

امرأة من كوخار تستلقي على ظهرها لترسم لوحة على وجهها ضمن تقليد قديمة

صدر الصورة، Armend Nimani/AFP

التعليق على الصورة،

امرأة من كوسوفا ترسم على وجهها خلال حفل زفاف تقليدي. كجزء من تقاليد شبه منقرضة، ترسم خلالها على وجوه شابات باستخدام طبقات من الألوان، مع إضافة دوائر ذهبية لترمز إلى دورات الحياة.

صدر الصورة، Carl Court/Getty Images

التعليق على الصورة،

امرأة تمشي على طريق تضرر بشدة بعد أن ضرب زلزال قوي بقوة 6.7 درجة جزيرة هوكايدو بشمال اليابان ، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية ودمار واسع النطاق.

صدر الصورة، Clodagh Kilcoyne/ Reuters

التعليق على الصورة،

قطيع من الغزلان يأخذون قسطا من الراحة أمام الصليب البابوي في حديقة فينيكس في دبلن، ايرلندا.

صدر الصورة، Johannes Eisele/AFP

التعليق على الصورة،

أطفال يصطفون لتحية العلم في أول يوم لهم في المدرسة بعد العطلة الصيفية في شنغهاي، الصين.

صدر الصورة، Carl de Souza/ AFP

التعليق على الصورة،

يقف كوروبو ايسولادو في مجمع المتحف الهندي المتداعي، الذي دمره الحريق الضخم الذي التهم المتحف الوطني بالبرازيل، أكبر وأقدم مؤسسة علمية في ريو دي جانيرو. ومنذ عام 2006، تعيش عدة عائلات من السكان الأصليين في أكواخ حول مبنى المتحف الهندي المتداعي، الذي يريدون تحويله إلى أول مؤسسة أكاديمية في ريو.

صدر الصورة، Hannah McKay/ Reuters

التعليق على الصورة،

تشاجر المحتجون المؤيدون والمعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن.

صدر الصورة، Cristobal Saavedra Escobar/ Reuters

التعليق على الصورة،

بركان فيلاريكا ، تصوير ليلي من مدينة بوكون، تشيلي. يبلغ ارتفاع فيلاريكا 2840 مترا أو ما يعادل (92020 قدما) وهو بركان نشط مع بحيرة حمم بركانية حول فوهة البركان.

صدر الصورة، Kelly Sullivan/ Getty Images

التعليق على الصورة،

يستمتع ضيفان بوقتهم في متحف الحلوى في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

صدر الصورة، Abhishek N. Chinnappa/ Reuters

التعليق على الصورة،

ناشطة تحتفل بعد صدور القرار الذي وصف بالتاريخي للمحكمة العليا في الهند بعدم تجريم المثلية الجنسية. وقد ألغى الحكم حكمًا صدر في عام 2013 أيد قانونًا من الحقبة الاستعمارية، تم بموجبه تصنيف الجنس المثلي على أنه "مخالف للطبيعة".

صدر الصورة، Dinuka Liyanawatte/ Reuters

التعليق على الصورة،

أنصار الرئيس السريلانكي السابق ماهيندا راجاباكسا يحملون الشموع خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في كولومبو. أقيل راجاباكسا، الذي يقود المعارضة المشتركة في البلاد ، في عام 2015 وسط مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان. وينفي راجاباكسا وأسرته ارتكاب أي مخالفات.