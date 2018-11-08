في بريطانيا، الآلاف ما زالوا يشاهدون التلفزيون بالأبيض والأسود

Image caption ما زال بعض الهواة يشاهدون البث التلفزيون بالأبيض والأسود

ما زال أكثر من سبعة آلاف شخص يشاهدون التلفزيون بالأبيض والأسود في بريطانيا، بعد مرور نصف قرن على بدء استعمال التلفزيون الملون.

ويعيش معظم هؤلاء في لندن، حيث يبلغ عدد الأجهزة 1768 جهازا، تليها ويست ميدلاند وفيها 431 جهازا، ثم مانشستر الكبرى وفيها 390 جهازا.

ويبلغ العدد الإجمالي للمنازل التي ما زالت تستخدم أجهزة تلفزيون أبيض واسود في المملكة المتحدة 7161 منزلا.

وقد انخفض عدد رسوم مشاهدة التلفزيون بالأبيض والأسود إلى النصف تقريبا في السنوات الخمس الأخيرة، حيث كان يبلغ 212 ألفا عام 2000.

ويجب على الجميع دفع رسم مشاهدة التلفزيون سواء كانوا يشاهدون البرامج على جهاز أبيض واسود أو ملون أو حتى على حاسوب لوحي.

ولا يمكن مشاهدة برامج بي بي سي على "آي بلاير"إلا إذا كانت رسوم التلفزيون مسددة.

ويبلغ رسم مشاهدة التلفزيون بالأبيض والاسود ثلث مثيله بالألوان، أي حوالي 50 جنيها إسترلينيا.

وقال المؤرخ التكنولوجي جيفري برينسكي إن من يجمعون الأشياء القديمة مثله ما زالوا يملكون عددا كبيرا من أجهزة التلفزيون الأبيض والأسود.

وأضاف أن الأجهزة التي تلتقط الصورة بالأبيض والأسود كانت متاحة للشراء حتى قبل 30 عاما،خاصة الصغيرة منها، لكنها ليست متوفرة في الأسواق حاليا، سوى مستعملة يعرضها مالكوها للبيع.