العالم يحتفل برأس السنة الجديدة 2019

مجموعة من الصور من أنحاء متفرقة حول العالم أثناء الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2019.
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الألعاب النارية انطلقت احتفالا برأس السنة الجديدة لمدة 12 دقيقة من أعلى جسر مرفأ سيدني في أستراليا.
السماء في هونغ كونغ تضيء بالألعاب النارية أثناء احتفالات الصين بالعام الجديد.
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الألعاب النارية حول ساعة بيغ بين المشهورة في لندن احتفالا بالسنة الجديدة.
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احتفالات عشية العام الجديد في العاصمة الصينية بكين.
برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، مضاء بالألعاب النارية في دبي أثناء الاحتفالات بقدوم العام الجديد.
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احتفالات العام الجديد في مدينة كويزون في الفلبين.
احتفالات بألعاب نارية هائلة بالسنة الجديدة في العاصمة البريطانية لندن
أكثر من مئة ألف شخص تابعوا عرض الألعاب النارية في لندن