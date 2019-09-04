بالصور: إحياء لعبة قديمة حظرت قبل 500 عام في المكسيك

ثمة اعتقاد بأنه كانت توجد أشكال مختلفة من اللعبة، ويُعتقد أن معظمها كانت تشارك فيها فرق متنافسة تواجه بعضها بعضا. ويقتصر وجود كل فريق على نصف ملعبه، وتُمرر الكرة من فريق إلى فريق دون إسقاطها.