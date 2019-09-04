بالصور: إحياء لعبة قديمة حظرت قبل 500 عام في المكسيك
مجموعة من الشباب في المكسيك يحيون لعبة قديمة تستخدم فيها كرة وكانت تلعبها شعوب الأزتيك والمايا والإنكا قبل 500 عام.
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AFP
تسعى مجموعة من الشباب في المكسيك إلى إحياء لعبة قديمة تعرف باسم "أولاما" كانت تلعبها شعوب الأزتيك والمايا والإنكا باستخدام كرة، في منطقة أمريكا الوسطى منذ أكثر من خمسة قرون قبل وصول الغزاة الأسبان إلى المنطقة في عام 1519.
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AFP
يمرر اللاعبون، الذين يرتدون أحزمة خاصة ومآزر، كرة مطاطية باستخدام الفخذين، ويصل وزن الكرة إلى 4 كجم.
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AFP
ثمة اعتقاد بأنه كانت توجد أشكال مختلفة من اللعبة، ويُعتقد أن معظمها كانت تشارك فيها فرق متنافسة تواجه بعضها بعضا. ويقتصر وجود كل فريق على نصف ملعبه، وتُمرر الكرة من فريق إلى فريق دون إسقاطها.
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AFP
لم يكن في العاصمة ملعبا إلا في الآونة الأخيرة عندما بنى مركز ثقافي ملعبا في حي أزكابوتالكو.
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AFP
قال إيمانويل كاكالوتل، وهو مدرب في الملعب الجديد، لوكالة فرانس برس للأنباء : "كانت اللعبة منسية منذ 500 عام، لكننا نستعيدها مرة أخرى الآن".
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AFP
تغيرت قواعد اللعبة بعض الشيء.
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AFP
تشارك النساء في ممارسة اللعبة القديمة على الملعب الجديد. وتقول بياتريز كامبوس، البالغة من العمر 25 عاما : "نحن محاربات بالفطرة، لأن الأمر ليس سهلا. لا يمكن لأي شخص أن يلعب هذه الرياضة. إنها تتطلب الكثير من التمارين، ويتلقى الجسد ضربات".
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AFP
يرتدي أعضاء الفريق الذين يمارسون اللعبة الآن في مدينة مكسيكو سيتي ملابس متقنة لأداء طقوس دينية قبل التوجه إلى الملعب.
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AFP
ويمارس اللعبة القديمة مجموعة من الشباب في الملعب الجديد في مدينة مكسيكو سيتي.
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AFP
يقول البعض إنهم بدلاً من "إنقاذ" لعبة أولاما، فإنها أنقذتهم من خلال منحهم مجالا جديدا يهتمون به.
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