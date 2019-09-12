نبذة عن المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر "صانع النجوم"

مصدر الصورة Simon Asmar/Facebook Image caption لمع اسم أسمر للمرة الأولى عام 1972 من خلال برنامجه الشهير "استوديو الفن"

توفي المخرج اللبناني سيمون أسمر عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض، لينهي مسيرة فنية حافلة بالعطاء الفني.

وعرف عن أسمر تقديم العديد من النجوم البارزين على الساحة الفنية في لبنان والعالم العربي.

وقد حصد أسمر ما يزيد على 20 جائزة فنية، من لبنان ودول أخرى، كان من بينها جائزة "أفضل مبدع تلفزيوني" عام 1994.

وكُرّم المخرج اللبناني عام 2003 بمناسبة مرور 44 عاما على مشواره الفني.

وقد لمع اسمه للمرة الأولى عام 1972 من خلال برنامجه "استوديو الفن"، الذي وصف بأنه أكاديمية لتخريج الفنانيين، وعُرف بعدها في التلفزيون اللبناني كمعد ومخرج لعدد كبير البرامج الفنية والثقافية والترفيهية.

عمل مديرا لقسم برامج المنوعات في المؤسسة اللبنانية للإرسال "إل بي سي"، وتولى منصب عضو مجلس إدارة برامجها، كما عمل في قناة "إم تي في" و "تلفزيون لبنان".

لُقب أسمر بأنه "صانع النجوم" لإسهامه في تقديم عدد كبير من الفنانين على الساحة الفنية اللبنانية والعربية من خلال برنامجه "ستوديو الفن"، من أبرزهم ماجدة الرومي، ووليد توفيق، وراغب علامة، وإليسا، ووائل كفوري، ونوال الزغبي، وعاصي الحلاني، وآخرين.

ولد أسمر عام 1943، ودرس الفنون وهندسة الصوت عام 1960، ثم درس فنون إعداد وإخراج البرامج التلفزيونية عام 1968، فضلا عن دروس في إعداد وتقديم الفنانين.

ونعى عدد من الفنانين أسمر على مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم المغنية اللبنانية ديانا حداد التي قالت عنه في تغريدة : "رحل صانع النجوم صاحب النظرة الفنية الثاقبة المخرج سيمون أسمر، رجل لن يتكرر في الفن، وداعاً سيمون أسمر".

بينما كتبت المغنية نوال الزغبي تغريدة وصفته بأنه "كان علامة فارقة بعالم التلفزيون والإعلام وصناعة الفن.. تعازيّ لعائلته ولكل محبيه".

وكتبت المغنية إليسا تغريدة تحدثت عن أنها شرفت بتعلم الفن في مدرسة أسمر، وأضافت "سيظل يذكرك التاريخ صانع النجوم والفرح".

وتعرض أسمر لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع دخل على إثرها أحد المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن تُعلن أنباء وفاته مساء يوم الأربعاء.