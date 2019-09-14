أفريقيا في أسبوع بالصور

  • 14 سبتمبر/ أيلول 2019

مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2019.

  • سيدة تمر على ملصقات دعائية EPA

    الحملات الانتخابية تكثف أنشطتها قبيل انتخابات الرئاسة التونسية التي تُجرى الأحد ، وسيدة تمر على مجموعة من ملصقات المرشحين في العاصمة التونسية.

  • احتفالات EPA

    راقصات يؤدين عرضا في ملعب كرة القدم في مابوتو، عاصمة موزمبيق، احتفالا بزيارة البابا فرانسيس، بابا روما، في إطار جولة تشمل ثلاث دول.

  • البابا فرانسيس EPA

    البابا فرانسيس أثناء إلقاء حديث في مدغشقر في اليوم التالي لزيارته موزمبيق أمام عدد كبير من الحضور الذين استقبلوه بحفاوة في العاصمة أنتاناناريفو.

  • زنزانة Reuters

    صورة نادرة لزنزانة مروعة في سجن مايكلاوي في إثيوبيا حيث كان يُعذب المعتقلون.

  • شاشات تلفزيون AFP

    إمرأة تتابع باهتمام، على شاشات التلفزيون أمام نوافذ عرض أحد متاجر الإلكترونيات في العاصمة الكينية نيروبي، خبر وفاة الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي.

  • جموع مصطفة Reuters

    جموع المواطنين يصطفون أمام ملعب روفارو لكرة القدم في هراري، عاصمة زيمبابوي، للدخول من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس السابق روبرت موغابي الذي توفي عن عمر يناهز 95 عاما.

  • تمثال لموغابي AFP

    في اليوم نفسه، وأثناء حفل تأبين في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ، مجموعة من داعمي حركة "مقاتلو الحرية الاقتصادية" المعارضة يلتقطون صورا لأنفسهم مع تمثال من الشمع لموغابي.

  • جيانا لطفي Getty Images

    لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا لطفي (إلى يسار الصورة) أثناء مباراة ضد اللاعبة الفرنسية ليلى هيرتولت في بطولة للعبة في اليابان الأحد الماضي.

  • كرة سلة Reuters

    في اليوم نفسه، لاعب كرة السلة النيجيري إكبي أوده يسجل في مباراة منتخب بلاده ضد الصين، الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة السلة.

  • مسابقة AFP

    متسابقون يستعدون قبل يوم واحد من مسابقة ملك وملكة جمال "المهق" في ليلونغوي، عاصمة مالاوي.

  • نساء AFP

    ثلاث نساء في حالة استرخاء في أحد مراكز الرعاية الاجتماعية في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا يوفر مأوى للمشردين بسبب أعمل عنف ذات صلة بكراهية الأجانب.

  • kd[dvd AFP

    نيجيري يغني بفخر النشيد الوطني لبلاده في مطار لاغوس بعد نجاحه في الهروب من أعمال عنف في جنوب أفريقيا.

  • مظاهرة AFP

    العنف ضد المرأة أيضا يثير مخاوف في جنوب أفريقيا، ما دفع هؤلاء النسوة إلى الخروج في مسيرة لإعلان غضبهن تجاه هذا النوع من الممارسات في مدينة ديربان.

  • باعة سمك EPA

    باعة السمك يعرضون بضاعتهم في مدينة الأسكندرية في مصر في سوق الأحد.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة