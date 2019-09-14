أفريقيا في أسبوع بالصور

جموع المواطنين يصطفون أمام ملعب روفارو لكرة القدم في هراري، عاصمة زيمبابوي، للدخول من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس السابق روبرت موغابي الذي توفي عن عمر يناهز 95 عاما.