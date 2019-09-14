أفريقيا في أسبوع بالصور
مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2019.
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EPA
الحملات الانتخابية تكثف أنشطتها قبيل انتخابات الرئاسة التونسية التي تُجرى الأحد ، وسيدة تمر على مجموعة من ملصقات المرشحين في العاصمة التونسية.
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EPA
راقصات يؤدين عرضا في ملعب كرة القدم في مابوتو، عاصمة موزمبيق، احتفالا بزيارة البابا فرانسيس، بابا روما، في إطار جولة تشمل ثلاث دول.
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EPA
البابا فرانسيس أثناء إلقاء حديث في مدغشقر في اليوم التالي لزيارته موزمبيق أمام عدد كبير من الحضور الذين استقبلوه بحفاوة في العاصمة أنتاناناريفو.
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Reuters
صورة نادرة لزنزانة مروعة في سجن مايكلاوي في إثيوبيا حيث كان يُعذب المعتقلون.
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AFP
إمرأة تتابع باهتمام، على شاشات التلفزيون أمام نوافذ عرض أحد متاجر الإلكترونيات في العاصمة الكينية نيروبي، خبر وفاة الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي.
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Reuters
جموع المواطنين يصطفون أمام ملعب روفارو لكرة القدم في هراري، عاصمة زيمبابوي، للدخول من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس السابق روبرت موغابي الذي توفي عن عمر يناهز 95 عاما.
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AFP
في اليوم نفسه، وأثناء حفل تأبين في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ، مجموعة من داعمي حركة "مقاتلو الحرية الاقتصادية" المعارضة يلتقطون صورا لأنفسهم مع تمثال من الشمع لموغابي.
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Getty Images
لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا لطفي (إلى يسار الصورة) أثناء مباراة ضد اللاعبة الفرنسية ليلى هيرتولت في بطولة للعبة في اليابان الأحد الماضي.
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Reuters
في اليوم نفسه، لاعب كرة السلة النيجيري إكبي أوده يسجل في مباراة منتخب بلاده ضد الصين، الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة السلة.
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AFP
متسابقون يستعدون قبل يوم واحد من مسابقة ملك وملكة جمال "المهق" في ليلونغوي، عاصمة مالاوي.
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AFP
ثلاث نساء في حالة استرخاء في أحد مراكز الرعاية الاجتماعية في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا يوفر مأوى للمشردين بسبب أعمل عنف ذات صلة بكراهية الأجانب.
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AFP
نيجيري يغني بفخر النشيد الوطني لبلاده في مطار لاغوس بعد نجاحه في الهروب من أعمال عنف في جنوب أفريقيا.
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AFP
العنف ضد المرأة أيضا يثير مخاوف في جنوب أفريقيا، ما دفع هؤلاء النسوة إلى الخروج في مسيرة لإعلان غضبهن تجاه هذا النوع من الممارسات في مدينة ديربان.
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EPA
باعة السمك يعرضون بضاعتهم في مدينة الأسكندرية في مصر في سوق الأحد.
معرض الصور
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