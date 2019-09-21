ماليزيا تحظر فيلما لجنيفر لوبيز بسبب "كثرة المشاهد الإباحية"

مصدر الصورة STX Films Image caption اعترضت السلطات الماليزية على مشاهد العري

حظرت السلطات في ماليزيا عرض فيلم "هاسلرز"، الذي تلعب دور البطولة فيه جنيفر لوبيز، بسبب "كثرة المشاهد الإباحية فيه".

وقالت سلطات الرقابة في قرار الحظر إن الفيلم، الذي يتناول حياة فتيات التعري، حافل بمشاهد الصدور المكشوفة والرقصات المثيرة جنسيا والمخدرات، وهو "غير ملائم للعرض".

وأكدت الشركة الموزعة للفيلم في ماليزيا على مواقع التواصل الاجتماعي حظر عرضه.

وقد لاقى الفيلم رواجا كبيرا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لكن سلطات الرقابة في روسيا حذفت بعض المشاهد منه، ومنع عرضه في مصر.

ويصور الفيلم مجموعة من الفتيات واستهدافهن لرجال موسرين وسلب أموالهم.

ويشارك في الفيلم كل من كونستانس وو وجوليا ستايلز، وهو مستوحى من قصة حقيقية كانت نشرت في مقال في مجلة أمريكية عام 2015.

ومنحت هيئة التصنيفات الفنية البريطانية الفيلم تصنيف " فوق سن 15"، بسبب مشاهد العري والإشارات الجنسية واللغة واستخدام المخدرات.

وكانت الرقابة الفنية في ماليزيا قد حذفت مشاهد من فيلم للمغني إلتون جون بعنوان "روكيت مان" بسبب مشاهد المثلية الجنسية.