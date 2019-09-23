أزياء النجوم تجذب الأنظار في حفل جوائز إيمي 2019
تجمع ألمع نجوم الأعمال التلفزيونية لحضور حفل توزيع جوائز إيمي 2019 في دورته السنوية الحادية والسبعين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
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شهد البساط الأحمر لحفل توزيع جوائز إيمي 2019 تألقا كبيرا لنجوم ونجمات التلفزيون الذين تنافسوا من خلال لفت الأنظار بمجموعة من أكثر الأزياء والفساتين جاذبية، النجمة ماندي مور (يسار) ومايسي وليامز، وروبول.
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النجمة جودي كومر فازت بجائزة إيمي أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في "قتل إيف".
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كما نافست على الجائزة ساندرا أوه، النجمة المشاركة في العمل.
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Reuters
جذب النجم سترلينغ كيه براون، الذي رشح لجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي، الأنظار بملابسه الحمراء.
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رُشح النجم بوب أودينكيرك للجائزة عن دوره في "من الأفضل الاتصال بسول".
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حصد مسلسل "فليباغ" عن فئة المسلسل الكوميدي عددا من جوائز إيمي لهذا العام لبطلته وكاتبته فيبي والر-بريدج.
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رُشحت الممثلة بيتي غيلبين لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في "غلو".
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Reuters
النجمة لافيرن كوكس بطلة "البرتقالي هو الأسود الجديد" تلوح للجمهور.
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كما فاز برنامج "روبول دراق ريس" بجائزة في فئة المسابقات الواقعية.
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رُشحت ماندي مور لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في "هذا نحن".
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رُشحت النجمة غويندولين كريستي لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في "لعبة العروش".
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شهدت كريستي منافسة من زملاء في العمل مثل لينا هيدي، ومايسي وليامز، وسوفي ترنر.
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Reuters
كان النجم البريطاني، ألفي ألين، من بين المرشحين لجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن دوره في "لعبة العروش".
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كما جذبت النجمة جميلة جميل، بطلة "مكان جيد"، الأنظار على البساط الأحمر.
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