أزياء النجوم تجذب الأنظار في حفل جوائز إيمي 2019

  • 23 سبتمبر/ أيلول 2019

تجمع ألمع نجوم الأعمال التلفزيونية لحضور حفل توزيع جوائز إيمي 2019 في دورته السنوية الحادية والسبعين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

  • ماندي مور (يسار) ومايسي وليامز، وروبول Getty/EPA

    شهد البساط الأحمر لحفل توزيع جوائز إيمي 2019 تألقا كبيرا لنجوم ونجمات التلفزيون الذين تنافسوا من خلال لفت الأنظار بمجموعة من أكثر الأزياء والفساتين جاذبية، النجمة ماندي مور (يسار) ومايسي وليامز، وروبول.

  • جودي كومر Getty Images

    النجمة جودي كومر فازت بجائزة إيمي أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في "قتل إيف".

  • ساندرا أوه Getty Images

    كما نافست على الجائزة ساندرا أوه، النجمة المشاركة في العمل.

  • سترلينغ كيه براون Reuters

    جذب النجم سترلينغ كيه براون، الذي رشح لجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي، الأنظار بملابسه الحمراء.

  • بوب أودينكيرك Getty Images

    رُشح النجم بوب أودينكيرك للجائزة عن دوره في "من الأفضل الاتصال بسول".

  • فيبي والر-بريدج Getty Images

    حصد مسلسل "فليباغ" عن فئة المسلسل الكوميدي عددا من جوائز إيمي لهذا العام لبطلته وكاتبته فيبي والر-بريدج.

  • بيتي غيلبين Getty Images

    رُشحت الممثلة بيتي غيلبين لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في "غلو".

  • لافيرن كوكس Reuters

    النجمة لافيرن كوكس بطلة "البرتقالي هو الأسود الجديد" تلوح للجمهور.

  • روبول Getty Images

    كما فاز برنامج "روبول دراق ريس" بجائزة في فئة المسابقات الواقعية.

  • ماندي مور EPA

    رُشحت ماندي مور لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في "هذا نحن".

  • غويندولين كريستي Getty Images

    رُشحت النجمة غويندولين كريستي لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في "لعبة العروش".

  • لينا هيدي، ومايسي وليامز، و سوفي ترنر. Getty Images

    شهدت كريستي منافسة من زملاء في العمل مثل لينا هيدي، ومايسي وليامز، وسوفي ترنر.

  • ألفي ألين Reuters

    كان النجم البريطاني، ألفي ألين، من بين المرشحين لجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن دوره في "لعبة العروش".

  • جميلة جميل Getty Images

    كما جذبت النجمة جميلة جميل، بطلة "مكان جيد"، الأنظار على البساط الأحمر.

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