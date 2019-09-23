مصدر الصورة Getty Images Image caption فيبي والر-بريدج تحمل جائزة إيمي

تصدر مسلسل "فليباغ" البريطاني الكوميدي فئة المسلسل الكوميدي في جوائز إيمي لهذا العام، التي تم إعلانها في حفل أقيم في لوس أنجليس بكاليفورنيا.

وحصل "فليباغ" على أربع جوائز في عدد من الفئات، من بينها أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل سيناريو لمسلسل كوميدي، وأفضل ممثلة في دور بطولة لبطلته وكاتبته فيبي والر-بريدج.

وحصل مسلسل "لعبة العروش" على جائزتين، من بينهما أكبر جوائز الإيمي، وهي أفضل مسلسل طويل. أما الجائزة الثانية التي حصل عليها المسلسل فكانت جائزة أفضل ممثل مساعد، والتي فاز بها بيتر دينكليدج، عن أدائه لشخصية تيريون لانستر في المسلسل.

وحصلت الممثلة البريطانية جودي كومر على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي، عن دورها في مسلسل "قتل إيف".

مصدر الصورة Getty Images Image caption جودي كومر تحمل جائزة إيمي عن دورها في "قتل إيف"

وقالت والر-بريدج مازحة عند تسلمها جائزتها عن "فليباغ"، الذي كتبته وأدت دوره الرئيسي "إنه شيء رائع ومطمئن أن تصل امرأة منحرفة غاضبة مضطربة إلى جوائز إيمي"، في إشارة لبطلة مسلسلها.

وأضافت والر-بريدج أن احتمال الفوز بجائزة كان دافعا لها على الكتابة. وأضافت "أجد الكتابة أمرا عسيرا مؤلما، ولكنني أود أن أقول من أعماق قلبي إن سبب قيامي بالكتابة هو هذا"، مشيرة إلى تمثال الإيمي الذي تحمله في يدها.