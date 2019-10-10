صورة أخرى في فئة "المصور الشاب"، التقطها كارلوس بيريز نافال، لزوج من البط أثناء عراك في المياه في سيوداد ريال، في إسبانيا. وسوف تُعلن أسماء الفائزين في المسابقة في حفل توزيع جوائز الجمعية الملكية لعلم الأحياء السنوي في العاشر من أكتوبر /تشرين الأول في معهد فرانسيس كريك، في لندن، في إطار فعاليات أسبوع علم الأحياء لهذا العام.