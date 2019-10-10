مسابقة تصوير ترصد "سحر الحركة في عالم الحيوان"

  • 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

الجمعية الملكية البريطانية لعلم الأحياء تصدر القائمة المختصرة للأعمال المرشحة ضمن مسابقة التصوير السنوية، والتي تضم فئتين للمصورين الهواة.

  • فراشة تتغذى Will Lawson

    اختارت الجمعية الملكية لعلم الأحياء في مسابقة هذا العام أربع موضوعات في فئة "المصور الشاب"، وست موضوعات في فئة "مصور العام"، وترصد الصور المدرجة على القائمة المختصرة للأعمال المرشحة للفوز حركة الحيوانات في شتى أرجاء العالم،، والصورة في فئة "المصور الشاب"، التقطها ويل لوسون وهي لفراشة ذات ذيل كانت تتغذى في هيكلينغ برود، في إنجلترا.

  • تدافع حمر وحشية Lillian Quinn

    كان موضوع مسابقة العام بعنوان "تسجيل الحركة"، والصورة التقطتها ليليان كوين، فئة "المصور الشاب"، وتظهر تدافع قطيع من الحمر الوحشية التي تعبر محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا.

  • أسماك نطاط الطين Sundhir Gaikward

    صورة التقطها صاندير جايكوارد، فئة "مصور العام"، لأسماك نطاط الطين البرمائية أثناء معركة على الأرض، وتستطيع أسماك نطاط الطين، على وجه الخصوص، البقاء في بيئة الهواء خارج المياه لعدة أيام، إذ تتنفس عبر بطانات رطبة في أفواهها وحلقها، لذا تفضل الرطوبة العالية وغالبا توجد في مستنقعات المانغروف الموحلة.

  • خنفساء الجندي الأحمر Nick Edwards

    تظهر هذه الصورة التي التقطها نيك إدواردز خنفساء الجندي الأحمر على جزيرة وايت، قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، حيث يمكن عادة رصد خنفساء الجندي الأحمر من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، وتعيش غالبا في أزواج في الأراضي العشبية والغابات.

  • Flock of grandala birds. Kallol Mukherjee

    التقط كالول موخيرجي صورة لرحلة شبه متناسقة الحركة لسرب كبير من الطيور، التي تظل على ارتفاع عال في تضاريس الهيمالايا لمدة تصل إلى نحو ثمانية أشهر في السنة، تنحدر بعدها إلى ارتفاعات منخفضة فقط عندما تكون المناطق العلوية مغطاة بالكامل بالثلوج ويصبح الطعام شحيحا.

  • جرذ في أمريكا الجنوبية. Adrià López Baucells

    التقطت البرازيلي أدريا لوبيز بوكيلز في هذه الصورة الليلية في ماناوس، في أمريكا الجنوبية، قفزة جرذ صغير.

  • دب قطبي. Ian Stone

    صورة للمصور إيان ستون لدب قطبي ينفض عن جسمه الثلج أثناء سيره في خليج هدسون، في كندا، وكانت عاصفة ثلجية قد غطت بالكامل الدب والمنطقة المحيطة به قبل ساعتين من التقاط الصورة.

  • طائر طنان Kristhian Castro

    التقط كرستيان كاسترو صورة لطائر طنان وهو يحلق عند غروب الشمس في كولومبيا، وتستطيع هذه المجموعة من الطيور رفرفة أجنحتها حتى 75 مرة في الثانية.

  • نمر وفريسته. Amogh Gaikwad

    تحت عنوان "وقت اللعب" تظهر هذه الصورة التي التقطها أموغ غايكواك، فئة "المصور الشاب"، نمرا صغيرا يبلغ من العمر 15 شهرا وهو يلعب بفريسته بعد مطاردة ناجحة في محمية تادوبا للنمور في الهند.

  • معركة لاثنين من البط أبيض الرأس Carlos Perez Naval

    صورة أخرى في فئة "المصور الشاب"، التقطها كارلوس بيريز نافال، لزوج من البط أثناء عراك في المياه في سيوداد ريال، في إسبانيا. وسوف تُعلن أسماء الفائزين في المسابقة في حفل توزيع جوائز الجمعية الملكية لعلم الأحياء السنوي في العاشر من أكتوبر /تشرين الأول في معهد فرانسيس كريك، في لندن، في إطار فعاليات أسبوع علم الأحياء لهذا العام.

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