مسابقة تصوير ترصد "سحر الحركة في عالم الحيوان"
الجمعية الملكية البريطانية لعلم الأحياء تصدر القائمة المختصرة للأعمال المرشحة ضمن مسابقة التصوير السنوية، والتي تضم فئتين للمصورين الهواة.
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Will Lawson
اختارت الجمعية الملكية لعلم الأحياء في مسابقة هذا العام أربع موضوعات في فئة "المصور الشاب"، وست موضوعات في فئة "مصور العام"، وترصد الصور المدرجة على القائمة المختصرة للأعمال المرشحة للفوز حركة الحيوانات في شتى أرجاء العالم،، والصورة في فئة "المصور الشاب"، التقطها ويل لوسون وهي لفراشة ذات ذيل كانت تتغذى في هيكلينغ برود، في إنجلترا.
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Lillian Quinn
كان موضوع مسابقة العام بعنوان "تسجيل الحركة"، والصورة التقطتها ليليان كوين، فئة "المصور الشاب"، وتظهر تدافع قطيع من الحمر الوحشية التي تعبر محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا.
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Sundhir Gaikward
صورة التقطها صاندير جايكوارد، فئة "مصور العام"، لأسماك نطاط الطين البرمائية أثناء معركة على الأرض، وتستطيع أسماك نطاط الطين، على وجه الخصوص، البقاء في بيئة الهواء خارج المياه لعدة أيام، إذ تتنفس عبر بطانات رطبة في أفواهها وحلقها، لذا تفضل الرطوبة العالية وغالبا توجد في مستنقعات المانغروف الموحلة.
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Nick Edwards
تظهر هذه الصورة التي التقطها نيك إدواردز خنفساء الجندي الأحمر على جزيرة وايت، قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، حيث يمكن عادة رصد خنفساء الجندي الأحمر من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، وتعيش غالبا في أزواج في الأراضي العشبية والغابات.
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Kallol Mukherjee
التقط كالول موخيرجي صورة لرحلة شبه متناسقة الحركة لسرب كبير من الطيور، التي تظل على ارتفاع عال في تضاريس الهيمالايا لمدة تصل إلى نحو ثمانية أشهر في السنة، تنحدر بعدها إلى ارتفاعات منخفضة فقط عندما تكون المناطق العلوية مغطاة بالكامل بالثلوج ويصبح الطعام شحيحا.
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Adrià López Baucells
التقطت البرازيلي أدريا لوبيز بوكيلز في هذه الصورة الليلية في ماناوس، في أمريكا الجنوبية، قفزة جرذ صغير.
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Ian Stone
صورة للمصور إيان ستون لدب قطبي ينفض عن جسمه الثلج أثناء سيره في خليج هدسون، في كندا، وكانت عاصفة ثلجية قد غطت بالكامل الدب والمنطقة المحيطة به قبل ساعتين من التقاط الصورة.
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Kristhian Castro
التقط كرستيان كاسترو صورة لطائر طنان وهو يحلق عند غروب الشمس في كولومبيا، وتستطيع هذه المجموعة من الطيور رفرفة أجنحتها حتى 75 مرة في الثانية.
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Amogh Gaikwad
تحت عنوان "وقت اللعب" تظهر هذه الصورة التي التقطها أموغ غايكواك، فئة "المصور الشاب"، نمرا صغيرا يبلغ من العمر 15 شهرا وهو يلعب بفريسته بعد مطاردة ناجحة في محمية تادوبا للنمور في الهند.
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Carlos Perez Naval
صورة أخرى في فئة "المصور الشاب"، التقطها كارلوس بيريز نافال، لزوج من البط أثناء عراك في المياه في سيوداد ريال، في إسبانيا. وسوف تُعلن أسماء الفائزين في المسابقة في حفل توزيع جوائز الجمعية الملكية لعلم الأحياء السنوي في العاشر من أكتوبر /تشرين الأول في معهد فرانسيس كريك، في لندن، في إطار فعاليات أسبوع علم الأحياء لهذا العام.
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