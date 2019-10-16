هل تسجل صورة لأبطال "أصدقاء" رقما قياسيا في إنستغرام؟

مصدر الصورة Getty Images/Instagram Image caption جينيفر أنيستون مع نجوم مسلسل "أصدقاء"، وفي صورة أخرى بمفردها

ازداد عدد أصدقاء جينيفر أنيستون، نجمة مسلسل "أصدقاء" الكوميدي الأمريكي، بعد أن نشرت صورة بتطبيق "إنستغرام" تجمعها بالممثلين الذين شاركوها في العمل الفني الشهير.

وجذبت الممثلة، البالغة من العمر 50 عاما، خمسة ملايين متابع تقريبا في غضون 12 ساعة منذ نشرها الصورة مع ليزا كودرو، وكورتني كوكس ومات لوبلانك وديفيد شويمر وماثيو بيري.

وجاء هذا بعد إعلانها في الآونة الأخيرة أن الممثلين اجتمع شملهم من جديد في منزل كوكس.

وكتبت النجمة في إنستغرام "والآن نحن أصدقاء على إنستغرام أيضا. مرحبا إنستغرام".

وحظي منشور الممثلة بإعجاب أكثر من ثمانية ملايين مستخدم، بينما بلغ عدد متابعيها 7.3 مليون متابع.

وتفيد تقارير بأن الممثلة كسبت أكثر من 116 ألف متابع بعد مضي ثلاثين دقيقة على فتح حسابها.

ومن المرجح أنها حققت رقما قياسيا في أقصر وقت يستغرقه حصول حساب ليحصل على مليون متابع.

والرقم القياسي الحالي مسجل باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، حيث كسب حسابهما مليون متابع خلال خمس ساعات و45 دقيقة منذ فتحه في شهر أبريل/ نيسان.

ونالت أنيستون ترحيبا بانضمامها إلى منصة التواصل الاجتماعي من عدد من النجوم، بينهم ماريا كاري وكيت هدسون وريس ويذرسبون.