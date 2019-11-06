بالصور: معرض توت عنخ آمون في لندن
"توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي" هو اسم المعرض الذي افتُتح يوم السبت الماضي في لندن لعرض كنوز مقبرة الملك الشاب. مها القاضي من فريق بي بي سي زارت المعرض، وهو المحطة الثالثة في جولة الفرعون الشاب الأخيرة قبل الاستقرار في المتحف المصري الكبير في القاهرة.
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BBC
"اعتقد المصريون القدماء أن الإنسان يموت مرتين. مرة بوفاته، والثانية بوفاة آخر شخص يذكر اسمه." بهذه العبارات يستقبل معرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون الزائرين، ليدلل على خلود الملك الذي يردد العالم بأسره اسمه.
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BBC
افتُتح المعرض يوم السبت الماضي في "غاليري ساتشي" في لندن. وهي المحطة الثالثة في جولة عالمية لمقتنيات الملك الشاب. وكانت المحطتان السابقتان هما لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم العاصمة الفرنسية باريس، حيث زاره أكثر من 1.4 مليون شخصا.
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BBC
ويضم المعرض 150 قطعة من مقتنيات الملك الشاب، الذي توفي وهو في التاسعة عشرة من عمره، وهي موزعة على ست صالات عرض، ومرتبة بحسب مراحل الحياة ما بعد الموت كما اعتقدها المصريون، بدءا من شكل المقبرة، ثم التحنيط، والبعث والانتقال إلى العالم الآخر، ثم الحياة في عالم الخلود.
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BBC
عُثر بداخل هذا الصندوق، المصنوع من الألبستر، على خلصتين من الشعر، يرجح أنهما للملك توت عنخ آمون. ووجد الصندوق بجانب مقتنيات أخرى، من بينها قفاز للملك، ليستخدمها في حياته الأخرى.
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BBC
"طقوس فتح الفم" كانت الخطوة الأخيرة في تحنيط المتوفي قبل وضعه في التابوت. فبعد الانتهاء من تغطية جسد المتوفي باللفائف، يقرأ الكهنة النصوص الخاصة بهذه الطقوس ويستخدمون أدوات كالتي تظهر في الصورة. والهدف منها هو أن يتمكن المتوفي من فتح فمه للتنفس والكلام بعد انتقاله إلى العالم الآخر.
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BBC
وصل توت عنخ آمون إلى الحكم وهو صبي في التاسعة من عمره، فتعين صنع كرسي جديد للملك الصغير من خشب الأبنوس المطعم بالعاج.
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BBC
المراكب في العقيدة المصرية القديمة تعد رمزا لعبور الروح إلى العالم الآخر. وكانت تُصنع مجسماتها وتوضع في كل مقبرة، اعتقادا بأنها تتحول إلى مركب حقيقي يحمل المتوفى في رحلته إلى الخلود. وعُثر في مقبرة توت عنخ آمون على 35 مركبا بأشكال وأحجام مختلفة، تواجه كلها اتجاه الغرب.
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BBC
لم تكن المراكب وحدها هي التي تحمل روح الملك الشاب إلى العالم الآخر، إذ عُثر داخل مقبرته على هذا التمثال الذهبي له وهو يعتلي فهدا أسودا يعبر به ظلام عالم الموتى إلى الخلود. وكان الفهد الأسود رمزا للعالم الآخر وسماء الليل، وله عينان من الذهب تمكنانه من الرؤية في الظلام.
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BBC
هذا التمثال الصغير من الألبستر كان واحدا من أربع قطع مطابقة، تحمل ملامح الملك، وتوضع في صندوق داخل المقبرة، تساعده في بعثه إلى العالم الآخر.
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BBC
دُفنت مومياء الملك توت عنخ آمون في ثلاثة توابيت من الذهب الخالص، بخلاف رقائق الكتان التي يُكفّن فيها جسد المتوفى.
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BBC
وكانت أصابع مومياء الملك تُغطى بأصابع مستعارة مصنوعة من الذهب والفضة، وقبقاب (صندل) من الذهب الخالص، كلها تحمي جسد المتوفى الذي اعتُبر مقدسا.
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BBC
كانت هذه الكأس هي أول ما عُثر عليه داخل المقبرة بعد فتحها، واسمه "كأس التمنيات"، وهو مصنوع من الألبستر على شكل زهرة لوتس متفتحة.
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BBC
عُثر على هذه القلادة داخل المقبرة، وهي من الذهب والفضة، ومطعمة بفصوص من الأحجار الكريمة. ولها قصة ترتبط بالسقا الذي كان يوفر المياه لمكتشف المقبرة، هاورد كارتر.
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BBC
كان حسين عبدالرسول هو السقا الذي يجلب المياه لفريق الحفر الذي يحاول اكتشاف المقبرة. وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1922، أثناء محاولة حسين الحفر في الرمال لتثبيت أواني المياه، كشف بالصدفة عن أول درجة في السلالم المؤدية إلى داخل المقبرة. ولاحقا، طلب هاورد كارتر من المصور المرافق له التقاط هذه الصورة لحسين عبدالرسول، الذي ظل طوال حياته يحملها ويقف بجانب المقبرة يروي قصته لزائريها.
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BBC
حوت المقبرة عددا من الآلات الموسيقية، من بينها بوق من الفضة وآخر من البرونز، وُجدا داخل لفائف بجوار قبر الملك. وهما أقدم الأبواق التي عُثر عليها حتى الآن.
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BBC
وسُمع صوت البوق الفضي لأول مرة عام 1939، في المتحف المصري في القاهرة، أثناء احتفالية أقيمت خصيصا، ونقلت بي بي سي المراسم وصوت البوق لأكثر من 150 مليون مستمع حول العالم آنذاك. وانتقل العازف البريطاني جيمس تابن إلى القاهرة خصيصا لأجل هذه الاحتفالية.
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BBC
يعتقد البعض أن النفخ بالبوق يرتبط بلعنة تحل عند سماع صوته. فبعد نفخه عام 1939 بعدة أشهر، دخلت بريطانيا الحرب العالمية الثانية. ولاحقا، في عام 1967، اندلعت الحرب بين مصر وإسرائيل. وعندما نُفخ فيه مجددا عام 1990، اندلعت حرب الخليج الثانية. وكانت المرة الأخيرة عام 2011، قبل أسبوعين من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر. ولن يُسمع صوته مجددا بسبب ضعف حالته.
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BBC
غاب القناع الذهبي الشهير عن المعرض. كما أن المومياء ما زالت معروضة في مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بمدينة الأقصر في مصر. لكن صورة للمومياء، مزودة بتقنية تفاعلية لمواضع المسح بالأشعة التي أُجريت عليها، كانت هي المحطة الأخيرة في الجولة التي اصطحبت الزائر عبر رحلة الملك، من الموت إلى البعث ثم الخلود.
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BBC
ويستمر المعرض في العاصمة البريطانية حتى الثالث من مايو/أيار 2020. ويتوقع بعدها أن يزور مدن أخرى، من بينها العاصمة الأمريكية واشنطن، وطوكيو، وسيدني، قبل أن يستقر به المقام نهائيا في المتحف المصري الكبير في القاهرة.
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