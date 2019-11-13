كيف تكتب أصوات الضحك بلغات أجنبية مختلفة؟

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كيف يتسنى لك كتابة أصوات الضحكات وخاصة أثناء الدردشة مع أصدقائك عبر وسائل التواصل المختلفة، دون أن تضطر مثلا لكتابة عبارة من قبيل "يا إلهي، هذا مضحك لدرجة لا يسعني معها التوقف عن الضحك"؟

يحرص كثير من الناس حول العالم على عدم إهدار الوقت في كتابة النصوص والجمل الطويلة، ولهذا ترى كثيرين حول العالم يلجأون إلى صياغة الأصوات في كلمات قليلة ربما تحاكي طريقة نطقها.

ورغم أن الضحك سلوك بشري عالمي، فإن أصواته قد تختلف من لغة إلى أخرى.

وقد نبدو جميعا متشابهين عندما نضحك، لكننا في الحقيقة نختلف بشكل واضح حول العالم عندما نرغب في كتابة أصوات تعبر عن ضحكاتنا.

1. صوت الضحك باللغة الإنجليزية

طبقا لقاموس أكسفورد للغة الإنجليزية، فإن الطريقة الصحيحة للتعبير عن الضحك كتابة بلغة إنجليزية سليمة ينبغي أن تكون على هذا النحو: ha ha أو ha ha ha!

لكن كما ذكرنا، تستهدف الكتابة النصية أمورا كالسرعة والبساطة والعفوية، ومن ثم فأغلب الظن أن يتلقى المرء ويرسل أيضا أحرف تعبر عن ضحكات مقتضبة.

ولقد يتجاوز الأمر مجرد الضحك، فترغب في تحميله شيئا من الغرور، فتخرج منك ضحكة بصت مختلف.

2. الضحك باللغة البرتغالية

مصدر الصورة Getty Images Image caption إذا أردت إظهار معرفتك وقبولك للبرتغاليين أو الكوريين، فلتكتب ضحكتك على هذا النحو KKKK!

إذا أردت إظهار معرفتك وقبولك للبرتغاليين أو الكوريين، فلتكتب ضحكتك على هذا النحو KKKK.

ويصيغ الناطقون بالبرتغالية، لا سيما في البرازيل، صوت ضحكهم كتابيا باستخدام عدة أحرف من الحرف K، والذي يُنطَق على نحو يشبه قليلا صوت "كيا".

وإذا كنت تجيد الضحك على الإنترنت، فأنت عندئذ بحاجة إلى كتابة هذه الأحرف بالتحديد، كما يمكنك أيضا أن تستخدم الأحرف rsrsrs، على سبيل الاختصار لكلمة تعني الضحك كثيرا.

وقد تكون التشابهات بين اللغتين الكورية والبرتغالية قليلة، إلا عندما يتعلق الأمر بصوت الضحكة الخافتة.

ويُعدّ حرف "K" في البرتغالية أو حرف "ㅋ" في اللغة الكورية أحد الحروف الساكنة الحلقية - وهي تلك الأحرف التي تُنطَق بينما تلتصق قاعدة اللسان بسقف الحلق في آخر تجويف الفم - وهو يُحدِث أقرب الأصوات للضحك في اللغتين.

3. الضحك باللغة اليونانية

إذا كنت في اليونان وأردت الضحك من قلبك عبر الإنترنت أثناء التواصل كتابة مع الأصدقاء، فعليك أن تستخدم الأحرف xaxaxa التي تعبر عن ذلك.

ورغم أن البعض يمكن أن يستخدم أحرف الضحك الشائعة في اللغة الإنجليزية، فإن كتابة هذه الأحرف باللغة اليونانية أكثر شيوعا لدى الناطقين بها.

4. الضحك باللغة الروسية

مصدر الصورة Getty Images Image caption في كم من اللغات يمكنك الضحك؟

من قبيل المصادفة، أنك إذا شرعت في كتابة أحد النصوص بالروسية مستخدما الأبجدية السيريلية - وهو نظام الكتابة المستخدم في أكثر من 50 من اللغات السلافية والتركية والفارسية- فستكتب صوت الضحكة هكذا أيضا хахаха.

ولكن إذا أردت التعبير عن الضحك بصورة مفرطة مع أصدقاء من روسيا، فأمامك دائما الخيار لاستخدام الأحرف Olololo.

5. الضحك بلغة اللينغالا

وقد تواتيك الرغبة في التعبير عن فرحك بلغة اللينغالا -إحدى لغات البانتو التي ينطقها أكثر من ثمانية ملايين نسمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول جوارها.

عندئذ، فلن يسعفك في طلبك أفضل من كتابة الأحرف kiekie إذا وقعت في دوامة من الضحك لا سبيل لك للتحكم فيها.

6. الضحك باللغة الإسبانية

مصدر الصورة Getty Images Image caption من أجل ضحكة إسبانية من القلب، يمكنك استخدام الأحرف Ja, ja, ja

إذا أردت التعبير كتابيا بشكل رسمي عن الضحك باللغة الإسبانية يتعين عليك كتابة الأحرف Ja, ja, ja، لكن عموم الناس يكتبونها دون فواصل هكذا jajaja أثناء تواصلهم كتابة عبر وسائل التواصل النصي المختلفة. وإذا انتابتهم نوبة ضحك، يمكنهم تكرار هذه الأحرف مرات كثيرة.

وقد تلجأ إلى ضحكة متحفظة أكثر فتكتب حرفين فقط هما je ، أو إذا أردت ضحكة خافتة فيمكنك كتابة jejeje، أو حتى ضحكة تريد بها التعبير عن مفاجأة مبهجة فتكتب jojojo عندما تتواصل كتابة مع أصدقائك في إسبانيا.

7. الضحك باللغة الفرنسية

الآن، لا مزيد من كتابة الصوت المسموع؛ ففي الفرنسية عادة ما يُعبّر عن صوت الضحك كتابيا بحروف hahaha ... غير أن متحدثي هذه اللغة عادة ما يلجأون بدلا من ذلك إلى كتابة ثلاثة أحرف هي mdr، وهي اختصار لتعبير (الموت ضحكا).

ولكن لماذا؟ ربما لأن هذه الأحرف الثلاث تعد أيسر وأسرع في الكتابة.

8. الضحك بلغة البيدجين الصينية

مصدر الصورة Getty Images Image caption أوه، أنت تجعلني أضحك

في نيجيريا يفضلون استخدام اختصار مضحك بدلا من ذلك - ليس لأنه أكثر اختصارا، وإنما لأنه أكثر دلالة.

وفي ترجمة متحررة عن لهجة هجينة من الانجليزية المبسطة تعرف باسم "بيدجن"، فإن كلمة lwkmd هي اختصار لعبارة "سأموت ضحكا" جراء هذا الموقف الكوميدي.

9. الضحك باللغة التايلاندية

إذا وردت إليك رسالة من صديق تايلاندي فيها تكرار لرقم 5، فتهيّأ لقضاء وقت ممتع؛ ففي تايلاند تعبر كتابة عن الضحك باستخدام هذه الرقم هكذا: 55555.

وتنتمي اللغة التايلاندية إلى مجموعة تعرف باسم "كرا-داي" اللغوية، وهي مجموعة من اللغات النغمية (التي يتغير فيها معنى الكلمة بتغير النبرة والنغمة التي نُطقت بها). ويتكلم هذه اللغة أكثر من 93 مليون نسمة في جنوب شرقي آسيا، وجنوبي الصين وشمال شرقي الهند.

أما كتابة الرقم 5 مرة واحدة فإنه يعني "ضحكة" واحدة فقط.

ولكن إذا كنت في الصين، فكُن حذرا! فإن الرقم خمسة يُنطق "وو"، وهو صوت قريب من صوت العويل، وعليه، فإن كتابة 555555 في التواصل كتابة مع أصدقائك في الصين، قد تعني الكثير من العويل.

10. الضحك باللغة العربية

مصدر الصورة Getty Images Image caption وماذا يمكنك القول في "ههههه"؟

الأبجدية العربية هي الثانية عالميا من حيث انتشار الاستخدام، بعد الأبجدية اللاتينية.

وقد رافقت هذه الأبجدية العربية الدين الإسلامي حيثما انتشر في بقاع العالم، وأينما حلت العربية في بقاع جديدة باتت مصدر الكتابة للغات أخرى متنوعة.

ومن خصائص العربية أنه لا يُكتَب من حروفها إلا الساكن أما المتحرك فيُرسَم حركاتٍ كالرفع والجر على تلك الحروف، ومن ثمّ فلا يُكتَب ألفا بعد كل هاء في كتابة الصوت hahaha وإنما يُكتب "ههههه".

11. الضحك باللغة اليابانية

في اليابان يُعبَّر عن صوت الضحك كتابيا باللغة اليابانية "笑い ".

وقد تستغرق زمنا ومجهودا في نسخ الكلمة، لكن يمكنك الاستغناء عن ذلك بكتابة الأحرف www للتعبير عن الضحك، أو يمكنك زيادة عدد هذه الأحرف إذا كنت تريد الإشارة إلى أنك تنفجر ضحكا.

12. الضحك في ماليزيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption لابد أنك تمازحني!

في ماليزيا، ذهب المواطنون إلى مستوى جديد تماما من اختصار الأحرف التي تعبر عن صوت الضحك.

فكلمة Ha تعبر عن ضحكة مكتومة. وللتعبير عن القهقهة تُكتب كلمة Ha3 (أي ثلاث مرات).

13. الضحك باللغة الإيطالية

لا تقلق، هذا ليس خطأ مطبعيا. لقد قصدنا فعلا كتابة ahahah كما في الانجليزية.

ويعدّ الحرفh في اللغة الإيطالية من الحروف الصامتة، لكن له من القدرة التأثير على نطق الحروف المتحركة المجاورة.

وفي هذه الحال، لا يعدّ الإتيان بحرف h بعد حرف a تعبيرا كتابيا عن الضحك؛ كلا، إنما ذلك ضرورة لعدم اللبس مع الفعل ha والذي يعني في الإيطالية "يجب".

14. الضحك في لغة النرويج

مصدر الصورة Getty Images Image caption اللهو والتنزُّه

وكيف يقهقه الناس في النرويج؟ معظمهم هناك يكتبون الأحرف hahaha للتعبير عن صوت الضحك.

لكن البعض ذهب إلى تفضيل استخدام صيغة أكثر تفرّدا هي høhøhø .... ناهيك عمن يتأثرون باللغة الدنماركية ويجربون استخدام hæhæhæ.