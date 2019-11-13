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أُعلن أمس عن تعيين اللبنانية رولا خلف لرئاسة تحرير صحيفة فاينانشال تايمز المتخصصة بالشؤون المالية والاقتصادية، خلفا لرئيس التحرير السابق لايونيل باربر.

وخلف هي أول امرأة ترأس تحرير الصحيفة منذ تأسيسها عام 1884. وكانت تشغل منصب نائب رئيس التحرير منذ عام 2016.

ولدت رولا خلف في بيروت، وحصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة سيراكيوز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا.

وتقول خلف عبر سيرتها الذاتية على موقع تويتر إنها "من محبي الدراما السياسية في الشرق الأوسط"، وهو ما تشي به سيرتها المهنية، التي بدأتها كصحفية في مجلة فوربس الأمريكية في أوائل تسعينيات القرن العشرين، واستمرت بها لمدة أربعة أعوام.

وانضمت خلف إلى جريدة فاينينشال تايمز عام 1995، كمراسلة لشؤون شمال أفريقيا.

وتنوعت خبرات ومناصب خلف في الصحيفة، إذ شغلت منصب مراسل شؤون الشرق الأوسط، ثم رئيس تحرير الشرق الأوسط، ثم رئيس تحرير الشؤون الخارجية، حتى وصلت إلى منصب نائب رئيس التحرير في عام 2016.

وكان لخلف دور كبير في تغطية الأحداث الكبرى في المنطقة، على رأسها ثورات الربيع العربي. كما اضطلعت بأدوار تحريرية كبرى داخل الصحيفة ، من بينها الإشراف على مكاتب الصحيفة عالميا، والتخطيط الاستراتيجي، وإطلاق منصة "أسرار التجارة" التي تغطي حركة التجارة العالمية.

وقال تسونيو كيتا، المدير التنفيذي لمؤسسة نيكي اليابانية المالكة للصحيفة إنه "على ثقة كاملة من أن رولا ستستكمل مهمة فاينينشال تايمز بتقديم صحافة متميزة بلا خوف أو انحياز".

وعملت خلف من خلال منصبها على دعم مشاركة المرأة في العمل الصحفي، وكذلك من خلال تغطياتها لقضايا المنطقة. ومن أبرز مساهماتها تقرير بعنوان "الأخوات المسلمات"، نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عن دور نساء حركة الإخوان المسلمين في المشهد السياسي.

وتشارك رولا خلف في العديد من المؤتمرات والفعاليات الخاصة بشؤون الشرق الأوسط، كما أنها عضو في عدد من المبادرات من بينها القمة العالمية للقادة النساء 2020.

وهي من بين عدد قليل من النساء اللاتي يتولين منصب رئيس تحرير لمؤسسة صحفية كبرى في بريطانيا. وسبقتها إلى نفس المنصب كاثرين فينر في رئاسة تحرير صحيفة الغارديان في يونيو/حزيران 2015.

ومن المقرر أن تبدأ خلف مهام منصبها في يناير/كانون الأول 2020.