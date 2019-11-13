هناك ضريح في ولاية كرمانشاه الواقعة غربي إيران يقدسه اليارسانيون ويزورونه في المنطقة التي شهدت ميلاد هذه الديانة، التي تتضمن مزيجا من المعتقدات والشعائر من عدة أديان، في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الميلادي. ويسمي معتنقو هذا الدين كتابهم المقدس "كلام سرانغام"، والذي يستند إلى تعاليم السلطان إسحاق. التقطت هذه الصور بيهانز حسيني، الباحثة الزائرة في جامعة أوكسفورد، التي تدرس الأقليات الدينية في إيران والعراق، وذلك أثناء فترة قضتها في مجتمع اليارسانيين في إيران.