بالصور: لقطات مدهشة في مسابقة كوميديا الحياة البرية 2019
سمك مذعور، ودببة خجولة، وبوم ساخر، وطيور وقفت في المكان الخاطئ. هذه هي الصور التي وصلت إلى المرحلة النهائية في مسابقة "كوميديا الحياة البرية" للتصوير الفوتوغرافي لعام 2019.
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SARAH SKINNER/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
التقطت سارة سكينر هذه الصورة في بوتسوانا، وهي تصور "لبؤة صغيرة تلهو"... وتواصل اللعب واللهو وسط القطيع. أرادت سكينر بهذه الصورة "تشجيع كل شخص وسط المجموع" لبذل أقصى جهده للمساعدة في الحفاظ على الحياة البرية، "حتى يتسنى للأجيال المقبلة الاستمتاع بها، تماما كما استمتعت أنا بها أثناء عملي".
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ANTHONY N PETROVICH/COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS
إنه ورائي... أليس كذلك؟ أين يمكنك "العثور على بروس نيمو" عندما تحتاج إليه؟
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ALASTAIR MARSH/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"رقصة فالس تنتهي بشكل سيء؟" هذان الثعلبان لم يكونا ليحصلا على أي جائزة مقابل رقصهما.
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KEVIN SAWFORD/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"أهلا بكم، وطاب يومكم"
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HARRY M. WALKER/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"وا حسرتاه!"، هل شاهدت من قبل كلب بحر يولول؟
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TILAKRAJ'NAGARAJ/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARD
"اتبعني على مسؤوليتك الخاصة"، وأخيرا، العدالة تقتص للضحايا الذين سقطت عليهم فضلات الطيور
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VICKI JAURON/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
لماذا تسخرون منّا؟
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THOMAS D MANGELSEN/COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS
هذا الشمبانزي الصغير يعرف كيف يسترخي جيدا
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VALTTERI MULKAHAINEN/COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS
واحد، اثنان، ثلاثة – سأعثر عليك. "لكن كيف وخصمك يختبئ على هذا النحو"
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DONNA BOURDON/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
"مرحبا!" إلى اللقاء
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