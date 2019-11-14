بالصور: لقطات مدهشة في مسابقة كوميديا الحياة البرية 2019

  • 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

سمك مذعور، ودببة خجولة، وبوم ساخر، وطيور وقفت في المكان الخاطئ. هذه هي الصور التي وصلت إلى المرحلة النهائية في مسابقة "كوميديا الحياة البرية" للتصوير الفوتوغرافي لعام 2019.

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: اللقطة الفائزة SARAH SKINNER/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

    التقطت سارة سكينر هذه الصورة في بوتسوانا، وهي تصور "لبؤة صغيرة تلهو"... وتواصل اللعب واللهو وسط القطيع. أرادت سكينر بهذه الصورة "تشجيع كل شخص وسط المجموع" لبذل أقصى جهده للمساعدة في الحفاظ على الحياة البرية، "حتى يتسنى للأجيال المقبلة الاستمتاع بها، تماما كما استمتعت أنا بها أثناء عملي".

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: الصور التي وصلت للنهائي ANTHONY N PETROVICH/COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS

    إنه ورائي... أليس كذلك؟ أين يمكنك "العثور على بروس نيمو" عندما تحتاج إليه؟

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: الصور التي وصلت للنهائي ALASTAIR MARSH/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

    "رقصة فالس تنتهي بشكل سيء؟" هذان الثعلبان لم يكونا ليحصلا على أي جائزة مقابل رقصهما.

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: الصور التي وصلت للنهائي KEVIN SAWFORD/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

    "أهلا بكم، وطاب يومكم"

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: الصور التي وصلت للنهائي HARRY M. WALKER/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

    "وا حسرتاه!"، هل شاهدت من قبل كلب بحر يولول؟

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: الصور التي وصلت للنهائي TILAKRAJ'NAGARAJ/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARD

    "اتبعني على مسؤوليتك الخاصة"، وأخيرا، العدالة تقتص للضحايا الذين سقطت عليهم فضلات الطيور

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: الصور التي وصلت للنهائي VICKI JAURON/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

    لماذا تسخرون منّا؟

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: الصور التي وصلت للنهائي THOMAS D MANGELSEN/COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS

    هذا الشمبانزي الصغير يعرف كيف يسترخي جيدا

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: الصور التي وصلت للنهائي VALTTERI MULKAHAINEN/COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS

    واحد، اثنان، ثلاثة – سأعثر عليك. "لكن كيف وخصمك يختبئ على هذا النحو"

  • جوائز مسابقة تصوير كوميديا الحياة البرية 2019: الصور التي وصلت للنهائي DONNA BOURDON/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

    "مرحبا!" إلى اللقاء

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