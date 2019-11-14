التقطت سارة سكينر هذه الصورة في بوتسوانا، وهي تصور "لبؤة صغيرة تلهو"... وتواصل اللعب واللهو وسط القطيع. أرادت سكينر بهذه الصورة "تشجيع كل شخص وسط المجموع" لبذل أقصى جهده للمساعدة في الحفاظ على الحياة البرية، "حتى يتسنى للأجيال المقبلة الاستمتاع بها، تماما كما استمتعت أنا بها أثناء عملي".