مصدر الصورة Reuters Image caption فازت سويفت بـ28 من جوائز مهرجان الموسيقى الأمريكي

حصلت النجمة الأمريكية تايلور سويفت على 6 جوائز جديدة في مهرجان "جوائز الموسيقى الأمريكية"، لتتفوق بذلك على أسطورة الغناء مايكل جاكسون، صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز.

ومن بين الألقاب الجديدة، التي حصدتها الفنانة في المهرجان، لقب "فنان العقد" و"أفضل فنان في العام".

وبينما فازت سويفت بـ29 من جوائز مهرجان الموسيقى الأمريكي خلال مشوارها المهني، حصل مايكل جاكسون على 24 جائزة.

واشتهرت المغنية عالميا بأغان عدة من بينها (Shake it off) و(love story).

وجاء التتويج بعد أسبوع عاصف عاشته الفنانة، حيث قالت إن المروج السابق لأسطواناتها حاول منعها من غناء بعض أغانيها ذات الشعبية العالية في الاحتفال.

وحضرت سويفت الاحتفال ترتدي قميصا يحاكي زي السجن كتبت عليه عناوين أغانيها التي تملك الشركة حق ترويجها.

وقالت الفنانة للجمهور في الاحتفال الذي أقيم في لوس أنجيليس " ما يعنيني هو الذكريات معكم".

وحصلت المغنية بيلي إيليش على أول جائزتي أفضل فنانة جديدة وأفضل فنانة لموسيقى الروك البديل.