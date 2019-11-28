مهرجان القاهرة السينمائي: صور لمدينة القاهرة في بدايات السينما المصرية
ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هامش دورته الـ 41 معرضا يضم صورا ومجسمات فضلا عن الاستعانة بتقنية الواقع الافتراضي لتوثيق بدايات ظهور مدينة القاهرة على الشريط السينمائي خلال الفترة ما بين أربعينيات وستينيات القرن الماضي.
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BBC
يقدم المعرض صورا لبعض الأماكن التي اختيرت لتصوير مشاهد سينمائية في مدينة القاهرة، وكيف أصبحت تلك الأماكن الآن من نفس زاوية التصوير.
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BBC
يقام معرض تحت عنوان ( القاهرة .. أحبك ) في إحدى قاعات مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية
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BBC
يستخدم المعرض مجسمات ثابتة وأخرى متحركة، وملصقات دعائية للأفلام القديمة، لتذكير الجماهير بتاريخ مدينة القاهرة العريقة، كما ظهرت على شاشات السينما في بداياتها
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BBC
يسعى المعرض إلى إبراز أماكن في مدينة القاهرة صورت فيها مشاهد في سياق أفلام سينمائية كلاسيكية قديمة، وكيف كانت تبدو مقارنة بشكلها الحالي.
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BBC
مجسم متحرك لطلعت حرب رائد الاقتصاد المصري ومؤسس أول شركة إنتاج سينمائي في البلاد.
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BBC
يسلط المعرض الضوء على بدايات دور السينما في مصر، وجذور صناعة السينما التي بدأت في وقت مبكر مقارنة بكثير من دول العالم، كما يسعى إلى توثيق تاريخي للسينما فيما بين حقبتي الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي.
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BBC
ملصقات دعائية (أو أفيشات بلغة صناع السينما في مصر) لمجموعة من الأفلام القديمة التي عُرضت في دور العرض السينمائي بالقاهرة.
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BBC
دار الأوبرا الخديوية وكيف كانت تبدو قبل تعرضها للحريق في سبعينيات القرن الماضي.
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BBC
يضم المعرض عددا من مجسمات دور العرض السينمائي القديمة في وسط القاهرة.
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BBC
يستخدم العرض المتحفي أيضا تقنية الواقع الافتراضي، وهي تجربة تضع الزائر في أماكن سياحية طبيعية في مصر.
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