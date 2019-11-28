مهرجان القاهرة السينمائي: صور لمدينة القاهرة في بدايات السينما المصرية

  • 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هامش دورته الـ 41 معرضا يضم صورا ومجسمات فضلا عن الاستعانة بتقنية الواقع الافتراضي لتوثيق بدايات ظهور مدينة القاهرة على الشريط السينمائي خلال الفترة ما بين أربعينيات وستينيات القرن الماضي.

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    يقدم المعرض صورا لبعض الأماكن التي اختيرت لتصوير مشاهد سينمائية في مدينة القاهرة، وكيف أصبحت تلك الأماكن الآن من نفس زاوية التصوير.

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    يقام معرض تحت عنوان ( القاهرة .. أحبك ) في إحدى قاعات مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    يستخدم المعرض مجسمات ثابتة وأخرى متحركة، وملصقات دعائية للأفلام القديمة، لتذكير الجماهير بتاريخ مدينة القاهرة العريقة، كما ظهرت على شاشات السينما في بداياتها

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    يسعى المعرض إلى إبراز أماكن في مدينة القاهرة صورت فيها مشاهد في سياق أفلام سينمائية كلاسيكية قديمة، وكيف كانت تبدو مقارنة بشكلها الحالي.

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    مجسم متحرك لطلعت حرب رائد الاقتصاد المصري ومؤسس أول شركة إنتاج سينمائي في البلاد.

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    يسلط المعرض الضوء على بدايات دور السينما في مصر، وجذور صناعة السينما التي بدأت في وقت مبكر مقارنة بكثير من دول العالم، كما يسعى إلى توثيق تاريخي للسينما فيما بين حقبتي الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي.

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    ملصقات دعائية (أو أفيشات بلغة صناع السينما في مصر) لمجموعة من الأفلام القديمة التي عُرضت في دور العرض السينمائي بالقاهرة.

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    دار الأوبرا الخديوية وكيف كانت تبدو قبل تعرضها للحريق في سبعينيات القرن الماضي.

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    يضم المعرض عددا من مجسمات دور العرض السينمائي القديمة في وسط القاهرة.

  • معرض "القاهرة .. أحبك" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي BBC

    يستخدم العرض المتحفي أيضا تقنية الواقع الافتراضي، وهي تجربة تضع الزائر في أماكن سياحية طبيعية في مصر.

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