يسلط المعرض الضوء على بدايات دور السينما في مصر، وجذور صناعة السينما التي بدأت في وقت مبكر مقارنة بكثير من دول العالم، كما يسعى إلى توثيق تاريخي للسينما فيما بين حقبتي الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي.