أمريكيان من أصل مصري ضمن المرشحين لجوائز الـ "غولدن غلوب"

مصدر الصورة Getty Images Image caption رامي مالك يحضر في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2019

اختير النجمان الأمريكيان المصريان الأصل رامي مالك ورامي يوسف ضمن ترشيحات جوائز غولدن غلوب للأفلام والتلفزيون لهذا العام.

وأعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عن قوائم المرشحين، ومن المقرر أن يتم اختيار الفائزين في الخامس من يناير/كانون الثاني 2020 في حفل عشاء في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

ورشح الممثل رامي مالك لجائزة أفض ممثل في الدراما التلفزيونية عن دوره في مسلسل "مستر روبوت" ضمن خمسة أسماء شملت أيضا براين كوكس، وكيت هارينغتون عن دوره في مسلسل "غيم أوف ثرونز"(صراع العروش)، بالإضافة إلى الممثلين البريطاني والأمريكي توبايس منيزيس و بيلي بورتر.

ورُشح رامي يوسف ضمن قائمة أفضل ممثل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي عن دوره في مسلسل "رامي Ramy"، وكذلك مايكل دوغلاس عن دوره في مسلسل "ذا كومينيسكي ميثود".

ورشحت بطلة ومؤلفة مسلسل "فليباغ" فيبي والر-بريدج لأفضل دور بطولة.

وحصل فيلم "ماريج ستوري" (قصة زواج)، من إنتاج شركة نتفليكس، على أعلى الترشيحات (6ترشيحات) لجائزة أفضل فيلم. والفيلم من بطولة آدم درايفر وسكارليت جوهانسن.

ويتنافس فيلم "ماريج ستوري" مع فيلم "أيريش مان" (الرجل الإيرلندي) للمخرج الأمريكي مارتين سكورسيزي على جائزة أفضل فيلم درامي، إضافة إلى فيلم "الجوكر".

ويتسابق دانيال كريغ، وليوناردو دي كابريو، وتارون إغيرتون، وإدي ميرفي على أفضل أداء ممثل في فيلم سينمائي، موسيقي أو كوميدي.