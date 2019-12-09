ملكة جمال الكون 2019: أتمنى أن ترى كل فتاة انعكاس وجهها في وجهي

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"ترعررت في عالم لا يعتبر امرأة مثلي، بلون بشرتي ونوع شعري جميلة. وأعتقد أنّ ذلك الزمن انتهى اليوم". هذا ما قالته الجنوب أفريقية زوزيبيني تزنزي عقب فوزها بلقب ملكة جمال الكون أمس الأحد.

أكثر من 90 امرأة من مختلف دول العالم شاركن في المسابقة التي عقدت في أتلانتا الأمريكية.

وفازت زوزيبيني على ملكتي جمال بورتوريكو، ماديسون أندرسون، والمكسيك، سوفيا أراغون، اللَّتَين وصلن إلى المرحلة النهائية بعد أن طرحت عليهنّ أسئلة عن مواضيع مثل التغير المناخي والتظاهرات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعلّق السؤال النهائي لزوزيبيني (26 عاماً) بماذا يجب أن تُعلّم الفتيات اليوم وكان جوابها "الزعامة".

مضيفة: "إنه شيء كانت تفتقر إليه الفتيات والنساء لوقت طويل جداً، ليس لأننا لم نكن نريد ذلك، بل بسبب التصنيفات التي ألصقها المجتمع بدور النساء".

وأشارت إلى أنّها تعتقد: "أننا المخلوقات الأكثر قوة في العالم وأنه يجب أن تتاح لنا جميع الفرص. هذا ما يجب أن نعلّمه للفتيات، أن يأخذن أمكنتهنّ".

مصدر الصورة EPA Image caption وصفت زوزيبيني بأنها "مؤيدة شرسة للجمال الطبيعي"

وزوزيبيني هي أول امرأة سوداء تفوز بالمسابقة بعد الأنغولية ليلى لوبيز في العام 2011. وهنّأت لوبيز ملكة جمال الكون الجديدة في منشور على انستغرام كتبت فيه: "تهانينا يا فتاة، لقد جعلتينا فخورين جداً".

وبدورها، كتبت زوزيبيني بعد فوزها: "فتح الليلة باب أمامي ولا أستطيع أن أكون أكثر امتناناً". متمنّية: "أن تؤمن كل فتاة شهدت على هذه اللحظة بقوّة أحلامها وأن ترى انعكاس وجهها في وجهي". ونهت زوزيبيني رسالتها بالقول: "أقول بكل فخر اسمي زوزيبيني تونزي وأنا ملكة جمال الكون للعام 2019!".

ووصف موقع مسابقة ملكة جمال الكون زوزيبيني التي كانت فازت بمسابقة ملكة جمال جنوب افريقيا في أغسطس/آب الماضي بأنها "مؤيدة شرسة للجمال الطبيعي". ويضيف أنها: "ناشطة متحمسة تشارك في حملات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" كما أنها "كرّست حساباتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير الخطاب التقليدي عن الأفكار النمطية المتعلقة بالأدوار الجندرية".

مصدر الصورة Kev Wise Image caption دي آن كينتش روجر ملكة جمال بريطانيا عام 2018

وعلى الرغم من عدم الكشف مسابقة ملكة جمال الكون عن الجوائز التي تحصل عليها الفائزة بالتفصيل، إلا أنه من المتوقع أن تكون فازت زوزيبيني بإقامة لمدة عام في شقة في نيويورك، بالإضافة الى راتب قيمته حوالى 100 ألف دولار.

كما ستسافر الملكة الجديدة حول العالم من أجل الإطلالات الصحافية والمشاركة في عروض الأزياء.

وتتعرّض مسابقة ملكة جمال الكون ومسابقات الجمال الأخرى لانتقادات كثيرة، إذ يتساءل البعض عمّا إذا كان لهذه المسابقات التي تتنافس خلالها النساء على أساس الشكل الخارجي مكان في مجتمع اليوم.

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وحاول القيمون على المسابقات مؤخراً التركيز خلال المسابقة على إنجازات النساء المشاركات وإعطائهنّ صوتاً.

لكنّ ملكة جمال الكون لم تتخلى بعد عن المسابقة التي تتنافس خلالها المشاركات في ملابس السباحة على الرغم من أنّ هذا الجزء لم يعد يظهر على شاشة التلفزيون.