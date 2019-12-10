بالصور: ثوران بركان نيوزيلندا

أشار شاديه إلى أنه وأسرته كانوا على الجزيرة وبدأوا في الابتعاد عن مركز ثوران البركان قبل 20 دقيقة من وقوعه، وأنهم كانوا ينتظرون قاربا لمغادرة الجزيرة.