بالصور: ثوران بركان نيوزيلندا
ثوران مفاجئ لبركان "وايت آيلاند" بينما كان عشرات السياح في الجزيرة.
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MICHAEL SCHADE / TWITTER
ثار بركان "وايت آيلاند" بينما كان عشرات السياح يزورون خليج بلنتي.
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Reuters
استخدمت فرق إنقاذ تابعة لخفر السواحل النيوزيلندي قوارب مطاطية ووسائل أخرى لإخلاء الجزيرة بعد ثوران البركان.
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RON NEIL
تشترط السلطات على السائحين الذين يتسلقون هذا البركان ارتداء خوذات وأقنعة مضادة للغاز أثناء الزيارة.
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MICHAEL SCHADE / TWITTER
نشر سائح يُدعى مايكل شاديه، صورا من موقع البركان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.
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MICHAEL SCHADE / TWITTER
أشار شاديه إلى أنه وأسرته كانوا على الجزيرة وبدأوا في الابتعاد عن مركز ثوران البركان قبل 20 دقيقة من وقوعه، وأنهم كانوا ينتظرون قاربا لمغادرة الجزيرة.
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EPA / GNS
نشر معهد الدراسات الجيولوجية والنووية في نيوزيلندا مقطع فيديو للحظة ثوران البرلمان، وهذه لقطة ثابتة لأبخرة تتصاعد من فوهته.
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Getty Images
قادت فرق الإنقاذ الناجين إلى مدينة واكاتاني الواقعة شرق خليج بلنتي شمال نيوزيلندا.
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Reuters
أكدت السلطات في نيوزيلندا مقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء ثوران البركان.
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RON NEIL
أسفرت جهود البحث والإنقاذ عن إنقاذ نحو 35 شخصا بينما يعتقد أن حوالي 50 زائرا كانوا على الجزيرة.
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AFP
يطلق على الجزيرة أيضا اسم "واكاري"، والتقطت هذه الصورة للموقع عام 1999.
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RON NEIL
التقطت هذه الصورة للجزيرة عام 2017.
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