بالصور: ثوران بركان نيوزيلندا

  • 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019

ثوران مفاجئ لبركان "وايت آيلاند" بينما كان عشرات السياح في الجزيرة.

  • بركان وايت أيلاند MICHAEL SCHADE / TWITTER

    ثار بركان "وايت آيلاند" بينما كان عشرات السياح يزورون خليج بلنتي.

  • قوارب مطاطية Reuters

    استخدمت فرق إنقاذ تابعة لخفر السواحل النيوزيلندي قوارب مطاطية ووسائل أخرى لإخلاء الجزيرة بعد ثوران البركان.

  • بركان وايت أيلاند RON NEIL

    تشترط السلطات على السائحين الذين يتسلقون هذا البركان ارتداء خوذات وأقنعة مضادة للغاز أثناء الزيارة.

  • أعمدة دخان MICHAEL SCHADE / TWITTER

    نشر سائح يُدعى مايكل شاديه، صورا من موقع البركان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

  • سائحون يغادرون الجزيرة MICHAEL SCHADE / TWITTER

    أشار شاديه إلى أنه وأسرته كانوا على الجزيرة وبدأوا في الابتعاد عن مركز ثوران البركان قبل 20 دقيقة من وقوعه، وأنهم كانوا ينتظرون قاربا لمغادرة الجزيرة.

  • أبخرة وغازات EPA / GNS

    نشر معهد الدراسات الجيولوجية والنووية في نيوزيلندا مقطع فيديو للحظة ثوران البرلمان، وهذه لقطة ثابتة لأبخرة تتصاعد من فوهته.

  • فرق إنقاذ Getty Images

    قادت فرق الإنقاذ الناجين إلى مدينة واكاتاني الواقعة شرق خليج بلنتي شمال نيوزيلندا.

  • إسعاف Reuters

    أكدت السلطات في نيوزيلندا مقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء ثوران البركان.

  • سائحون RON NEIL

    أسفرت جهود البحث والإنقاذ عن إنقاذ نحو 35 شخصا بينما يعتقد أن حوالي 50 زائرا كانوا على الجزيرة.

  • جزيرة واكاري AFP

    يطلق على الجزيرة أيضا اسم "واكاري"، والتقطت هذه الصورة للموقع عام 1999.

  • جزيرة وايت أيلاند RON NEIL

    التقطت هذه الصورة للجزيرة عام 2017.

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