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قال محامون إن المنتج السينمائي الأمريكي، هارفي واينستين، توصل إلى تسوية مبدئية بقيمة 25 مليون دولار مع عشرات النساء اللواتي اتهمنه بالتحرش الجنسي.

وستستفيد من هذه الصفقة حوالي 30 ممثلة وموظفة سابقة.

لكن تنبغي موافقة جميع الأطراف على الصفقة والتوقيع عليها كي تُقر، ولم يعلق محامو واينستين على ذلك.

ويواجه المنتج السينمائي المعروف محاكمة جنائية منفصلة الشهر المقبل بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، الأمر الذي ينكره تماما.

وسيواجه في حال إدانته عقوبة السجن مدى الحياة.

ورفُع مبلغ الكفالة لواينستين، يوم الأربعاء الماضي، من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار بسبب سوء الاستخدام المزعوم لجهاز المراقبة الإلكترونية الذي يلبسه حول كاحله.

وقد حضر واينستين إلى جلسة المحكمة في نيويورك مستخدما جهازا مساعدا على المشي، وقال محاموه إنه سيخضع لعملية جراحية يوم الخميس بسبب مضاعفات لحقت به في حادث سيارة في أغسطس/ آب الماضي.

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ما الذي جاء في التسوية؟

نُشرت تفاصيل التسوية المبدئية، في البداية في صحيفة نيويورك تايمز، ولكن أكد المحامون فيما بعد معظمها عبر وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى.

وقالت الصحيفة إن التسوية حصلت على موافقة مبدئية من معظم الأطراف المعنية.

ويبدو أن العناصر الرئيسية فيها هي:

سيتشارك المدعون في القضية بالتعويضات، كما يمكن للآخرين الذين ينضمون إلى الدعوى لاحقا الاستفادة أيضا.

إنها صفقة عالمية من شأنها أن تنهي جميع الدعاوى المدنية ذات الصلة ضد واينستين ورب عمله السابق.

لن يدفع واينستين شخصياً، إنما ستدفع المبلغ شركات التأمين التي تمثل شركة واينستين.

لن يعترف واينستين باقترافه أي خطأ.

ستكون موافقة المحكمة مطلوبة.

يُمثل مبلغ 25 مليون دولار جزءا من حزمة أكبر بقيمة 47 مليون دولار تهدف إلى إغلاق التزامات شركة واينستين، بما في ذلك الرسوم القانونية.

ورفض محامو واينستين الذين اتصلت بهم صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام التعليق.

وأقيمت دعوى جماعية من قبل العشرات من النساء اللواتي يتهمن المنتج الهوليودي بالتحرش والاعتداء الجنسي، واتهمت شخصيات بارزة، مثل المملثلة غوينث بالترو وأنجيلينا جولي، واينستين لكن خارج إطار هذه الدعوى.

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كيف كانت ردود الفعل؟

تباينت ردود الفعل بين مرحب بالتسوية ومنتقد لها.

وقالت جيني هاريسون، محامية إحدى المدعيات في القضية، لصحيفة نيويورك تايمز "لا أعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى صفقة أفضل".

وأوضحت أن الضحايا المزعومين الآخرين الذين لم يتقدموا بشكوى، قد ينتهي بهم المطاف إلى عدم الحصول على شيء، وإنهم "يجب أن يتقدموا ليحصلوا على أفضل مستوى من التعويض الذي استطعنا التوصل إليه".

لكن الممثلة وعارضة الأزياء، زوي بروك، التي تشارك في القضية، قالت لبي بي سي "أعتقد أن التسوية مهزلة وأنها تشير إلى خلل في النظام. أنا مدمرة بسببه، وأشعر بالفزع".

ولم تلق التسوية استحسان بعض محامي المدعين.

وقال المحامي، دوغلاس ويغدور، لبي بي سي "نحن نرفض فكرة أن هذه كانت أفضل تسوية يمكن تحقيقها".

وقالت مجموعة "تايمز أب" لمكافحة التحرش الجنسي في تغريدة على موقع تويتر "إذا كان هذا هو أفضل ما يمكن للضحايا الحصول عليه، فهناك خلل جسيم في النظام".