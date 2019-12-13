تمثال نادر للملك رمسيس الثاني في مصر
وزارة الآثار المصرية تعلن اكتشاف تمثال نادر للملك رمسيس الثاني، مصنوع من الغرانيت علي هيئة "الكا"، في منطقة ميت رهينة، بالقرب من معبد الإله بتاح، في نطاق هضبة الأهرام بالجيزة، غربي العاصمة المصرية. ويعد التمثال المكتشف هو أول تمثال لـرمسيس الثاني الذي حكم مصر لأكثر من ستين عاما في الأسرة التاسعة عشرة، وهو مصنوع من الغرانيت الوردي ومنحوت على هيئة "الكا"، والتي ترمز إلى القوة والروح لدى المصريين القدماء. وبحسب وزارة الآثار المصرية، تم اكتشاف التمثال بعد عملية تنقيب غير قانونية، قام بها أحد المواطنين في قطعة أرض يملكها، إلا أن الشرطة اكتشفت الأمر وألقت القبض عليه.
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MINISTRY OF ANTIQUITIES IN EGYPT
ومن بين ما كشفت عنه وزارة الآثار المصرية، 19 قطعة آخرى من الغرانيت الوردي والحجر الجيري، وتعتقد السلطات أن وجود هذه الكتل تمثل أجزاء من المعبد الكبير للإله بتاح بالمنطقة
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MINISTRY OF ANTIQUITIES IN EGYPT
الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار مصطفي وزيري تفقد التمثال، وقال إنه مصنوع من الغرانيت الوردي، وهو من أندر الاكتشافات الأثرية ، حيث إنه أول تمثال "للكا" من الغرانيت. التمثال الوحيد "للكا" الذي عثر عليه من قبل، مصنوع من الخشب، ومعروض حاليا بالمتحف المصري بالتحرير
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MINISTRY OF ANTIQUITIES IN EGYPT
وفي نفس المنطقة، اكتشفت السلطات مقبرة تحتوى 193 قطعة أثرية، إثر تنقيب لصوص آثار عنها ومحاولة نهب محتوياتها في نوفمبر الماضي
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MINISTRY OF ANTIQUITIES IN EGYPT
كتل أثرية ضخمة كانت مغمورة في المياه. ويبلغ ارتفاع الجزء المكتشف من التمثال 105 سم، وعرضه 55 سم، ويصل سمكه لـ 45 سم
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MINISTRY OF ANTIQUITIES IN EGYPT
التمثال يصور الملك رمسيس، و تعلو رأسه علامة "الكا"، كما نقش علي عامود الظهر الخاص به الاسم الحوري للملك رمسيس "كا نخت مري ماعت" بمعني "الثور القوي محبوب ماعت"
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MINISTRY OF ANTIQUITIES IN EGYPT
يعتقد قدماء المصريون أن "الكا" هي الملاك الحارس للإنسان، وتكون منفصلة عن جسم الإنسان طول حياته، لكنها تعود إليه بعد الموت
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