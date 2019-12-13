تمثال نادر للملك رمسيس الثاني في مصر

وزارة الآثار المصرية تعلن اكتشاف تمثال نادر للملك رمسيس الثاني، مصنوع من الغرانيت علي هيئة "الكا"، في منطقة ميت رهينة، بالقرب من معبد الإله بتاح، في نطاق هضبة الأهرام بالجيزة، غربي العاصمة المصرية. ويعد التمثال المكتشف هو أول تمثال لـرمسيس الثاني الذي حكم مصر لأكثر من ستين عاما في الأسرة التاسعة عشرة، وهو مصنوع من الغرانيت الوردي ومنحوت على هيئة "الكا"، والتي ترمز إلى القوة والروح لدى المصريين القدماء. وبحسب وزارة الآثار المصرية، تم اكتشاف التمثال بعد عملية تنقيب غير قانونية، قام بها أحد المواطنين في قطعة أرض يملكها، إلا أن الشرطة اكتشفت الأمر وألقت القبض عليه.