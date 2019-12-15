"غنت أغنية" ففازت بلقب ملكة جمال العالم

مصدر الصورة Getty Images

فازت الجامايكية توني-آن سينغ بلقب ملكة جمال العالم الـ 69.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي تحمل فيها سيدات سمراوات البشرة ألقاب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ، وملكة جمال المراهقات الأمريكيات، وملكة جمال أمريكا ، وملكة جمال الكون ، وملكة جمال العالم.

ولدت توني-آن سينغ، الطالبة البالغة من العمر 23 عاما، في سانت توماس، جامايكا ، وتعتزم دراسة الطب لتصبح طبيبة.

ملكة جمال غامبيا تتهم الرئيس السابق يحيى جامع باغتصابها

ملكة جمال الكون 2019: أتمنى أن ترى كل فتاة انعكاس وجهها في وجهي

وكانت قد كتبت تغريدة يوم السبت قالت فيها: "إلى تلك الفتاة الصغيرة في سانت توماس وجامايكا وجميع الفتيات في شتى أرجاء العالم، يجب أن تكن واثقات بأنفسكن... أنتن قادرات على تحقيق أحلامكن. هذا التتويج ليس لي بل هو تتويجكن."

وأثارت توني-آن إعجاب لجنة التحكيم خلال المسابقة التي أقيمت في إكسيل بلندن بعد أن غنت أغنية ويتني هيوستن "ليس لدي أي شيء"، وأجابت على مجموعة مختلفة من الأسئلة.

وقالت: "هذا يبدو وكأنه حلم، أنا ممتنة للغاية."

وأضافت: "أيا كان ما تراه فيّ، أشكرك، أنا مستعدة للعمل."

وفازت توني-آن على 111 متسابقة يمثلن دولا مختلفة، لتصبح رابع جامايكية تفوز باللقب منذ بدء المسابقة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption فانيسا بونس دو ليون، ملكة جمال العالم السابقة، تتوج توني آن

وعندما سألها بيرس مورغان، أحد أعضاء لجنة التحكيم، عما إذا كانت تفكر في مهنة الغناء ، قالت: "إذا كان الباب مفتوحا ، سأمضي قدما".

وكان من بين المتسابقات الفرنسية أوفيلي ميزينو والهندية سومان راو.

وكان رد فعل ملكة جمال نيجيريا على فوز توني-آن من اللحظات التي لفتت انتباه مستخدمي الإنترنت، إذ قفزت نيكاشي دوغلاس، التي فازت بالمركز الخامس، وصرخت فرحة فور إعلان الفائزة باللقب.