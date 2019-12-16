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سرق لصوص مجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (حوالي 66 مليون دولار) من منزل تامارا إكليستون الواقع في كينسغتون الراقي بالعاصمة البريطانية.

وقالت الضحية، وهي ابنة المدير التنفيذي السابق لمجموعة "فورمولا وان" بيرني إكليستون، إنها "غاضبة ومنزعجة" بعد سرقة منزلها، القريب من حديقة هايدبارك الشهيرة، يوم الجمعة الماضي.

وتمّ سرقة خواتم وقراط بالإضافة إلى سوار ماركة كارتييه تبلغ قيمته 80 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 105 آلاف دولار) كان أهدي لتامارا بمناسبة زواجها، بحسب صحيفة "ذا صن".

وقالت شرطة لندن إنه ليس لديها حتى الآن أي مشتبه به.

مصدر الصورة Getty Images Image caption عملت تامارا، التي تظهر في هذه الصورة مع والدها بيرني، لدى مجلة F1 وعارضة لدى شركة أرماني أيضا.

وقال متحدث باسم تامارا: "أستطيع أن أؤكد للأسف أنّه تمّ السطو على منزلها. ويتعاون المسؤولون عن أمن المنزل مع الشرطة في هذا الشأن".

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وأضاف: "تمارا وعائلتها بخير. لكنهم غاضبون ومنزعجون بسبب الحادثة".

وتم استدعاء الشرطة إلى المنزل حوالى الساعة الحادية عشر مساء الجمعة بسبب "سرقة مجموعة من المجوهرات القيمة" بحسب متحدث باسم الشرطة.

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وكانت تامارا اشترت منزلها، الذي يحتوي على 55 غرفة في العام 2011 بـ 45 مليون جنيه استرليني (قرابة 60 مليون دولار)، بحسب مجلة فوربس.

كما دفعت الشابة البالغة من العمر 35 عاماً الملايين لتجديد المنزل وبناء "حوض استحمام من الكريستال يضاهي أجواء الأمازون وملهى ليلي خاص وصالة بولينغ وحوض سباحة تحت الأرض وصالون تجميل ومنتجع صحي للكلاب ومصعد للسيارات"، بحسب فوربس.