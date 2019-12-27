بالصور: الحيوانات أيضا تحصل على هدايا الكريسماس

  • 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019

على مدار أيام، قدم عدد من حدائق الحيوان حول العالم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للحيوانات، وذلك في صورة أطعمة مغلفة بأوراق هدايا ذات ألوان مبهجة.

وهذه بعض الصور من حدائق للحيوان في فرنسا وألمانيا وكولومبيا ونيوزيلندا.

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Image caption ببغاء الكيا أو سيد الجبل يفتح صندوق الهدية الخاصة به في حديقة "أورانا" للأحياء البرية على أطراف مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا
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Image caption غوريلا تستمتع بهدية مثلجة فى حديقة "أورانا"
مصدر الصورة Getty Images
Image caption فهدان من فصيلة التشيتا فى حديقة "أورانا"
مصدر الصورة Getty Images
مصدر الصورة AFP
Image caption بعض القرود السنجابية يعتريها الفضول لاكتشاف ما حصلوا عليه من أطعمة في حديقة حيوان بيشريه في شمال غرب فرنسا
مصدر الصورة AFP
مصدر الصورة AFP
Image caption In Tierpark Hagenbeck zoo in Hamburg, northern Germany, elephants were given boxes filled with fruit, straw and nuts
مصدر الصورة AFP
Image caption أحد قردة البابون في حديقة حيوانات "كالي" في كولومبيا تستمتع بحلوى الكريسماس
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Image caption فهد أسود يلهو بهدية الكريسماس المزينة بمجسمات لجوارب في حديقة حيوانات "كالي"
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Image caption في حديقة حيوانات "كالي"، أسد يأكل من أحد صناديق الهدايا الخاصة به
مصدر الصورة AFP
Image caption قرد يتفقد صندوق الهدية الخاصة به فى حديقة حيوان "كالى"

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