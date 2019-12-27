بالصور: الحيوانات أيضا تحصل على هدايا الكريسماس

على مدار أيام، قدم عدد من حدائق الحيوان حول العالم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للحيوانات، وذلك في صورة أطعمة مغلفة بأوراق هدايا ذات ألوان مبهجة.

وهذه بعض الصور من حدائق للحيوان في فرنسا وألمانيا وكولومبيا ونيوزيلندا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ببغاء الكيا أو سيد الجبل يفتح صندوق الهدية الخاصة به في حديقة "أورانا" للأحياء البرية على أطراف مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا

مصدر الصورة Getty Images Image caption غوريلا تستمتع بهدية مثلجة فى حديقة "أورانا"

مصدر الصورة Getty Images Image caption فهدان من فصيلة التشيتا فى حديقة "أورانا"

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مصدر الصورة AFP Image caption بعض القرود السنجابية يعتريها الفضول لاكتشاف ما حصلوا عليه من أطعمة في حديقة حيوان بيشريه في شمال غرب فرنسا

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مصدر الصورة AFP Image caption أحد قردة البابون في حديقة حيوانات "كالي" في كولومبيا تستمتع بحلوى الكريسماس

مصدر الصورة AFP Image caption فهد أسود يلهو بهدية الكريسماس المزينة بمجسمات لجوارب في حديقة حيوانات "كالي"

مصدر الصورة EPA Image caption في حديقة حيوانات "كالي"، أسد يأكل من أحد صناديق الهدايا الخاصة به