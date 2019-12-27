بالصور: الحيوانات أيضا تحصل على هدايا الكريسماس
- 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
على مدار أيام، قدم عدد من حدائق الحيوان حول العالم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للحيوانات، وذلك في صورة أطعمة مغلفة بأوراق هدايا ذات ألوان مبهجة.
وهذه بعض الصور من حدائق للحيوان في فرنسا وألمانيا وكولومبيا ونيوزيلندا.