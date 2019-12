مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب ظهر في مشهد واحد في فيلم وحدي في المنزل، أثناء تصويره في فندقه بلازا عام 1992

دافعت هيئة الإذاعة الوطنية الكندية سي بي سي (CBC)، عن حذف مشهد ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الجزء الثاني من فيلم (وحدي في المنزل: مفقود في نيوريورك)، والذي يعد من أشهر أفلام الكريسماس.

وقال تشاك طومبسون، المتحدث باسم سي بي سي، إنه تم حذف ثماني دقائق من الفيلم الذي تبلغ مدة عرضه 120 دقيقة، لتوفير وقت لإذاعة إعلانات خلال عرضه.

ورفضت الشبكة، الممولة من الحكومة الكندية، الربط بين حذف مشاهد ترامب ووصوله إلى رئاسة الولايات المتحدة، وأكد أن هذا حدث منذ عام 2014 قبل حتى ترشح ترامب وفوزه بالانتخابات الرئاسية في 2016.

والفيلم من إنتاج 1992، وظهر ترامب في مشهد قصير لعدة ثوان في فندق بلازا نيويورك، الذي كان يملكه في ذلك الوقت، وذلك حين سأله الطفل بطل الفيلم "ماكولاى كولكين" عن اتجاه الخروج.

وتم عرض الفيلم، الذي يعرض قصة ضياع طفل من عائلته ليلة الكريسماس، في القناة الكندية، في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار جدلا وضجة بين مؤيدي الرئيس الأمريكي حول ما وصفوه بتعمد القناة إزالة المشهد القصير الذي يظهر فيه ترامب في الفيلم.

وانتقد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، في تغريدة على تويتر ما قامت به سي بي سي، واصفا حذف المشهد بأنه "مثير للشفقة".

مصدر الصورة Twitter Image caption نجل ترامب انتقد حذف القناة الكندية مشهد والده من الفيلم

وعلق ترامب على الموقف أيضا، وكتب في تغريدة يوم الخميس "الفيلم لن يكون كما كان في السابق! بالطبع أمزح فقط".

وحول علاقته برئيس وزراء كندا جاستين ترودو، والخلافات الواضحة بين الزعيمين حول قضايا سياسة رئيسية، قال ترامب : "أعتقد أن جاستن لا يعجبه طلبي بدفع ما يتوجب عليه من أجل حلف الناتو أو التجارة".

عشية عيد الميلاد تحدث ترامب عن الفيلم في اتصال مع الجنود الأمريكيين في الخارج، ووصفه بأنه "حقق نجاحا كبيرا في عيد الميلاد"، وفقا لموقع ديدلاين.

وقال ترامب للجنود: "ظهرت في فيلم وحدي في المنزل 2"."كثير من الناس يشاهدونه كل عام، خاصة في عيد الميلاد. يقولون لي، وخاصة الأطفال الصغار، (لقد رأيتك للتو في الفيلم)، إنهم لا يتذكرونني على شاشات التلفزيون بالقدر الذي يتذكرون به لقطتي في هذا الفيلم".

وشدد على سعادته بالظهور في الفيلم، "كنت أصغر سنا وكان لي الشرف أن أظهر فيه".

وظهر ترامب في عدد من الأفلام، منها زولاندر "Zoolander"و الأشباح لا تستطيع فعل ذلك "Ghosts Can't Do It".