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أُقيم الحفل السابع والسبعين لتوزيع جوائز غولدن غلوب 2020 في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا مساء الأحد، وكان من بين الفائزين، النجم الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف، والذي حصد جائزة أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني كوميدي/غنائي.

وفاز الممثل الأمريكي المصري الأصل عن المسلسل الكوميدي الذي يحمل اسم "رامي"، من إنتاج موقع "هولو" لبث البرامج ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

وقال رامي، 28 عاما، لدى تسلمه الجائزة: "الله أكبر، شكرا يا إلهي .. شكرا موقع هولو".

وأضاف رامي: "أعلم أنكم لم تشاهدوا العرض. لقد قمنا بعمل خاص جدا عن عائلة عربية مسلمة تعيش في نيوجيرسي وهذا يعني الكثير مما يستحق الوقوف عنده".

وتابع: "أتوجه بالشكر إلى كل مَن شاركني في صناعة العمل وإنتاجه، كما أتوجه بالشكر إلى عائلتي، وأمي وأبي".

وقال رامي، نقلا عن موقع "نيوجيرسي دوت كوم": "أمي كانت تتابع الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس. المصريون يحبون مايكل دوغلاس، لا أعلم إذا كنتم تعرفون ذلك. لكنه يعني لي الكثير".

وأضاف: "جزء من شغفي بهذا العمل كان رؤيتي الكثيرين من أبناء الجيل الأول من المهاجرين ممزقي الهوية بين ما تمثله أصولهم وما يمثله مجتمعهم الأمريكي الراهن، بينما لم أرَ أي محاولة للمصالحة بين تلك الأصول وهذا الحاضر".

وُلد رامي في مارس/آذار 1991 في كوينز في نيويورك لوالدين مصريين مسلمين مهاجرين. ونشأ في نيوجيرسي، ودرس العلوم السياسية في الجامعة، حيث نشط في تقديم عروض كوميدية ارتجالية قبل أن يلتحق بمدرسة التمثيل في هوليوود.

وكانت مفاجأة الحفل فوز فيلم "1917"، الذي يجسد ملحمة الحرب العالمية الأولى، بجائزة أفضل دراما وأفضل مخرج للبريطاني سام ميندز.

وتفوق فيلم 1917 على فيلمين كانا متصدرين للتوقعات هما "ماريدج ستوري" الذي حصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة لـ لورا ديرن؛ وفيلم "ذي أيريش مان" الذي لم يحصد أيا من جوائز الحفل.

مصدر الصورة Reuters Image caption فازت الممثلة رينيه زلويغر بجائزة التمثيل عن تجسيد دور المطربة جودي غارلاند في فيلم (جودي)

وفاز فيلم "وَنس أبون أتايم إن هوليوود" بجائزة أفضل فيلم كوميدي/غنائي .

وفاز تارون إيغرتون بجائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي/غنائي عن دوره في فيلم "روكيتمان". بينما فاز واكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل درامي عن دروه في فيلم "جوكر".

وفازت الممثلة رينيه زلويغر بجائزة التمثيل عن تجسيد دور المطربة جودي غارلاند في فيلم (جودي).

وفي القطاع التلفزيونوي، فاز المسلسل البريطاني الإنتاج "فليباغ" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، وفازت كاتبته وبطلته فيبي والر-بريدغ بجائزة أفضل ممثلة.

وفاز الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" - وهو كوميديا ساخرة عن الفوارق الطبقية- بجائزة غولدن غلوب عن أفضل فيلم أجنبي.