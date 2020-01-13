مصدر الصورة Warner Bros Image caption فيلم الجوكر يتصدر الترشيحات

أعلنت في مدينة لوس أنجليس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار.

ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا.

وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.

في ما يلي كل قوائم الترشيحات لشتى فئات الجائزة:

أفضل فيلم:

ذات مرة في هوليوود

الأيرلندي

الطُفيلي

1917

حكاية زواج

الأرنب جوجو

الجوكر

نساء صغيرات

فورد ضد فيراري

أفضل ممثل:

جواكين فينيكس - عن فيلم (الجوكر)

آدم درايفر - عن فيلم (حكاية زواج)

ليوناردو دي كابريو - عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

أنتونيو بانديراس - عن فيلم (الألم والمجد)

جوناثان برايس - عن فيلم (الباباوان)

أفضل ممثلة:

رينيه زليغر - عن فيلم (جودي)

تشارليز ثيرون - عن فيلم (قنبلة)

سكارليت جوهانسون - عن فيلم (قصة زواج)

سيرشا رونان - عن فيلم (نساء صغيرات)

سينثيا إرفيو - عن فيلم (هاريت)

أفضل مخرج:

مارتن سكورسيزي - عن فيلم (الأيرلندي)

بونغ جون هو - عن فيلم (الطُفيلي)

كوانتن تارانتينو - عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

سام ميندز - عن فيلم (1917)

تود فيليبس - عن فيلم (الجوكر)

أفضل ممثلة مساعدة:

لورا ديرن - عن فيلم (حكاية زواج)

مارغو روبي - عن فيلم (قنبلة)

فلورنس بف - عن فيلم (نساء صغيرات)

سكارليت جوهانسون - عن فيلم (الأرنب جوجو)

كاثي بايتس - عن فيلم (ريتشارد جول)

أفضل ممثل مساعد:

براد بيت - عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

أل باتشينو - عن فيلم (الأيرلندي)

جو بيشي - عن فيلم (الأيرلندي)

توم هانكس - عن فيلم (يوم جميل في الجوار)

أنتوني هوبكنز - عن فيلم (الباباوان)

أفضل تصميم ملابس:

ذات مرة في هوليوود

الأيرلندي

الأرنب جوجو

الجوكر

نساء صغيرات

أفضل مونتاج:

الأيرلندي

فورد ضد فيراري

الطُفيلي

الأرنب جوجو

الجوكر

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

حب الشعر

كيتبول

الإبنة

الأخت

يستحق التذكر

أفضل فيلم مغامرات قصير:

الأخوة

نافذة الجيران

أخت

ساريا

نادي نفتا لكرة القدم

أفضل مونتاج صوتي:

1917

فورد ضد فيراري

الجوكر

ذات مرة في هوليوود

حرب النجوم: صعود سكاي ووكر

أفضل مزج أصوات:

1917

فورد ضد فيراري

الجوكر

ذات مرة في هوليوود

أد أسترا

الجوكر

أفضل نص سينمائي مقتبس:

الأيرلندي

الأرنب جوجو

نساء صغيرات

الباباوان

الجوكر

أفضل نص سينمائي أصلي:

حكاية زواج

ذات مرة في هوليوود

الطُفيلي

أشهروا السكاكين

1917

أفضل فيلم بلغة أجنبية:

الطُفيلي (كوريا الجنوبية)

الألم والمجد (إسبانيا)

البؤساء (فرنسا)

أرض العسل (مقدونيا الشمالية)

جسد المسيح (بولندا)

أفضل أغنية أصلية:

سأحبني مرة أخرى (الرجل الصاروخ)

لا أستطيع أن أتركك تضيع (قصة لعبة 4)

إلى المجهول (فروزن 2)

إنهض (هاريت)

أنا بجانبك (اختراق)

أفضل موسيقى تصويرية:

1917

الجوكر

نساء صغيرات

حكاية زواج

حرب النجوم: صعود سكاي ووكر

أفضل فيلم رسوم متحركة:

قصة لعبة 4

كلاوس

كيف تدرب تنينك: العالم الخفي

الرابط المفقود

فقدت جسدي

أفضل فيلم وثائقي:

حافة الديمقراطية

مصنع أمريكي

إلى ساما

أرض العسل

الكهف

أفضل فيلم وثائقي قصير:

في الغياب

تعلم التزلج في منطقة حرب (إذا كنت فتاة)

الحياة تتخطاني

رجل سانت لويس الخارق

مشي وعدو ورقص التشاتشا

أفضل تصوير سينمائي:

1917

ذات مرة في هوليوود

الأيرلندي

الجوكر

الأرنب جوجو

أفضل تصفيف شعر وماكياج:

قنبلة

الجوكر

مالفيسنت: سيدة الشر

1917

جودي

أفضل تصميم إنتاج:

ذات مرة في هوليوود

الأيرلندي

1917

الأرنب جوجو

الطُفيلي

أفضل مؤثرات بصرية: