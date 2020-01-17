يُعتقد أن أشجار الصنوبر ذات الحوض الكبير من نوع بريستليكون، من أقدم الأنواع الحية في العالم. ومن أكثر أنواعها شهرة في العالم شجرة تدعى "ميثوسيلا"، يصل عمرها إلى أكثر من 4800 عام. ويرجع متوسط العمر المتوقع العالي لهذا النوع من أشجار الصنوبر للظروف القاسية التي تنمو فيها. إذ تنمو هذه الأشجار في أعالي جبال كاليفورنيا وفي نيفادا ويوتا في أمريكا، إذ تؤدي الظروف القاسية إلى أن يكون نمو هذه الأشجار بطيئا جدا، ما يكسبها كثافة وثخنا، ويساعد ذلك في حمايتها من التعفن والحشرات والفطريات.