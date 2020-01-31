كشف أثري ضخم في مصر يضم 20 تابوتا حجريا وعشرة آلاف تمثال جنائزي
كشف أثري جديد في مصر يضم 16 مقبرة مصرية قديمة عمرها نحو ثلاثة آلاف عام بمنطقة الغريفة في محافظة المنيا، جنوبي العاصمة القاهرة. وعثر أثريون على الكشف في منطقة مدافن كبار كهنة الإله "جحوتي" وعدد من كبار المسؤولين الذين عاشوا حوالي عام 2600 قبل الميلاد.
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وزارة الآثار المصرية تزيح النقاب عن 16 مقبرة مصرية عمرها ثلاثة آلاف عام في منطقة مدافن كبار كهنة الإله جحوتي. وحوت المقابر 20 تابوتا حجريا، بالإضافة إلى تابوت خشبي لإله السماء حورس.
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Getty Images
تابوت خشبي بديع لإله السماء حورس، ابن الربة إيزيس والإله أوزيريس، بين ما تم الكشف عنه في مقابر كبار الكهنة في المنيا إضافة إلى 20 تابوتا حجريا.
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Getty Images
تابوت من الحجر الجيري حُفرت عليه نقوش بالهيروغليفية، بين العديد من الكشوفات التي عثر عليها في مقبرة المنيا التي أعلنت عنها وزارة الآثار المصرية. وحوت المقابر 20 تابوتا حجريا، وتابوتا خشبيا لإله السماء حورس ابن إيزيس وأوزيريس. وتعلو بعض التوابيت نقوش بالهيروغليفية.
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Getty Images
عدد من تماثيل الأوشابتي أو التماثيل الجنائزية الصغيرة التي تشبه ملامح المتوفي كانت بين ما عثر عليه الأثريون في كشف المنيا. وعُثر على عشرة آلاف من تماثيل الأوشابتي زرقاء وخضراء اللون، بينها 700 تعويذة بعضها من الذهب الخالص على شكل الجعران المقدس، بينما إحداها تتخذ شكل كوبرا مجنحة.
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Getty Images
توابيت حجرية بين العديد من المكتشفات والتي أعلنت عنها وزارة الآثار المصرية. كما عُثر على عدد من الجِرار الحجرية التي كان يستخدمها المصري القديم في تخزين أحشاء المومياوات المحنطة.
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أثري مصري يفحص مومياء في تابوت حجري عثر عليها في الكشف الأثري في محافظة المنيا. وتكثف مصر في السنوات الأخيرة حملات استكشافاتها الأثرية في أرجاء البلاد في محاولة لإنعاش قطاع السياحة الذي تضرر جراء الاضطرابات التي أعقبت احتجاجات 2011.
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Getty Images
مومياوات عمرها نحو ثلاثة آلاف عام تم العثور عليها في الكشف الأثري الأخير، بمنطقة الغريفة في محافظة المنيا، جنوبي العاصمة القاهرة.
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Getty Images
أثري مصري يفحص جماجم وبقايا بشرية عُثر عليها في كشف المنيا الأثري. وقد عثر أثريون على الكشف في منطقة مدافن كبار كهنة الإله "جحوتي" وعدد من كبار المسؤولين الذين عاشوا حوالي عام 2600 قبل الميلاد.
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