عدد من تماثيل الأوشابتي أو التماثيل الجنائزية الصغيرة التي تشبه ملامح المتوفي كانت بين ما عثر عليه الأثريون في كشف المنيا. وعُثر على عشرة آلاف من تماثيل الأوشابتي زرقاء وخضراء اللون، بينها 700 تعويذة بعضها من الذهب الخالص على شكل الجعران المقدس، بينما إحداها تتخذ شكل كوبرا مجنحة.