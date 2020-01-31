كشف أثري ضخم في مصر يضم 20 تابوتا حجريا وعشرة آلاف تمثال جنائزي

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2020

كشف أثري جديد في مصر يضم 16 مقبرة مصرية قديمة عمرها نحو ثلاثة آلاف عام بمنطقة الغريفة في محافظة المنيا، جنوبي العاصمة القاهرة. وعثر أثريون على الكشف في منطقة مدافن كبار كهنة الإله "جحوتي" وعدد من كبار المسؤولين الذين عاشوا حوالي عام 2600 قبل الميلاد.

  • أثري مصري يفحص غرفة دفن تم العثور عليها في الكشف الأثري Getty Images

    وزارة الآثار المصرية تزيح النقاب عن 16 مقبرة مصرية عمرها ثلاثة آلاف عام في منطقة مدافن كبار كهنة الإله جحوتي. وحوت المقابر 20 تابوتا حجريا، بالإضافة إلى تابوت خشبي لإله السماء حورس.

  • تابوت خشبي للإله حورس ابن إيزيس وأوزيريس Getty Images

    تابوت خشبي بديع لإله السماء حورس، ابن الربة إيزيس والإله أوزيريس، بين ما تم الكشف عنه في مقابر كبار الكهنة في المنيا إضافة إلى 20 تابوتا حجريا.

  • تابوت منقوش عليه بالهيروغليفية Getty Images

    تابوت من الحجر الجيري حُفرت عليه نقوش بالهيروغليفية، بين العديد من الكشوفات التي عثر عليها في مقبرة المنيا التي أعلنت عنها وزارة الآثار المصرية. وحوت المقابر 20 تابوتا حجريا، وتابوتا خشبيا لإله السماء حورس ابن إيزيس وأوزيريس. وتعلو بعض التوابيت نقوش بالهيروغليفية.

  • تماثيل أوشابتي Getty Images

    عدد من تماثيل الأوشابتي أو التماثيل الجنائزية الصغيرة التي تشبه ملامح المتوفي كانت بين ما عثر عليه الأثريون في كشف المنيا. وعُثر على عشرة آلاف من تماثيل الأوشابتي زرقاء وخضراء اللون، بينها 700 تعويذة بعضها من الذهب الخالص على شكل الجعران المقدس، بينما إحداها تتخذ شكل كوبرا مجنحة.

  • توابيت حجرية عمرها ثلاثة آلاف عام Getty Images

    توابيت حجرية بين العديد من المكتشفات والتي أعلنت عنها وزارة الآثار المصرية. كما عُثر على عدد من الجِرار الحجرية التي كان يستخدمها المصري القديم في تخزين أحشاء المومياوات المحنطة.

  • أثري مصري يفحص مومياء Getty Images

    أثري مصري يفحص مومياء في تابوت حجري عثر عليها في الكشف الأثري في محافظة المنيا. وتكثف مصر في السنوات الأخيرة حملات استكشافاتها الأثرية في أرجاء البلاد في محاولة لإنعاش قطاع السياحة الذي تضرر جراء الاضطرابات التي أعقبت احتجاجات 2011.

  • اثنتان من المومياوات عمرها ثلاثة آلاف عام Getty Images

    مومياوات عمرها نحو ثلاثة آلاف عام تم العثور عليها في الكشف الأثري الأخير، بمنطقة الغريفة في محافظة المنيا، جنوبي العاصمة القاهرة.

  • أثري مصري يفحص جماجم وبقايا بشرية Getty Images

    أثري مصري يفحص جماجم وبقايا بشرية عُثر عليها في كشف المنيا الأثري. وقد عثر أثريون على الكشف في منطقة مدافن كبار كهنة الإله "جحوتي" وعدد من كبار المسؤولين الذين عاشوا حوالي عام 2600 قبل الميلاد.

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