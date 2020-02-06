حياة كيرك دوغلاس في صور

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ربما يكون معروفاً بدور سبارتكوس، العبد الذي قاد تمرداً على روما. من إخراج ستانلي كوبريك وإنتاج شركة دوغلاس، وهو واحد من أكثر أفلامه شهرة. كان لإصرار دوغلاس على دالتون ترومبو، العضو السابق في الحزب الشيوعي، الفضل في صدور السيناريو عام 1960، الذي لعب دوراً أساسياً في إنهاء القائمة السوداء لهوليوود