حياة كيرك دوغلاس في صور

  • 6 فبراير/ شباط 2020

توفي أسطورة هوليوود في التمثيل كيرك دوغلاس عن عمر يناهز 103 أعوام.

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Image caption كيرك دوغلاس، الممثل الأمريكي ذو المظهر الجميل، النظرة الساخطة والغمازة المميزة ما جعله واحداَ من أكثر رجال هوليوود شهرة، ولد إيسور دانييلوفيتش في 9 ديسمبر/كانون أول 1916
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Image caption تشمل أفلامه الأولى تأليفه عام 1947 لمسرحية يوجين أونيل Mourning Becomes Electra، حيث ظهر إلى جانب روزاليند راسل
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Image caption دوغلاس في صورة ترويجية لفيلم "البطل"، من إخراج مارك روبسون في عام 1949، وترشح على إثره لجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1950 وساعده على بناء شهرته
مصدر الصورة Sunset Boulevard
Image caption يظهر هنا مع ابنه مايكل عام 1949، من زوجته الأولى، الممثلة ديانا لوف ديل. تطلقا عام 1951
مصدر الصورة Silver Screen Collection
Image caption لعب دور الرسام فنسنت فان غوخ في فيلم "رغبة في الحياة"، اخراج فنسنتي مينيلي عام 1956
مصدر الصورة PA Media
Image caption دوغلاس وزوجته الثانية، آن بويدنس، في لقاء مع الممثل توني كورتس، لدى وصولهم إلى مطار لندن، في 1957، من أجل فيلم "الفايكينغز"
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Image caption "دروب المجد"، إخراج ستانلي كوبريك في 1957، أنتج عبر شركة دوغلاس الخاصة للإنتاج. يلعب دور الكولونيل داكس، قائد الجنود الفرنسيين الذي يحاول الدفاع عنهم ضد تهمة الجبن في محكمة عسكرية بعد رفضهم المشاركة في هجوم انتحاري
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Image caption ربما يكون معروفاً بدور سبارتكوس، العبد الذي قاد تمرداً على روما. من إخراج ستانلي كوبريك وإنتاج شركة دوغلاس، وهو واحد من أكثر أفلامه شهرة. كان لإصرار دوغلاس على دالتون ترومبو، العضو السابق في الحزب الشيوعي، الفضل في صدور السيناريو عام 1960، الذي لعب دوراً أساسياً في إنهاء القائمة السوداء لهوليوود
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Image caption كان لديه منافسة ودية مع بيرت لانكستر، الذي عاصره في هوليوود، ومثّل معه سبعة أفلام، بما في ذلك "سبعة أيام في مايو"، و"توف غايز"، في عام 1957، والنزاع المسلح في أو كيه كورال (الصورة)
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Image caption دوغلاس تزوج من آن بويدنس في 1954، وبقيا متزوجين حتى وفاته

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