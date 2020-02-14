مصدر الصورة Getty Images Image caption من الجيد الاشتراك في تطبيقات المواعدة ... لكن يجب أن تتأكد من أنك تستمتع بالبحث في التطبيقات

هل أنت غير مرتبط في عيد الحب هذا وتبحث عن الحب؟

الإحصاءات تشير إلى أن 240 مليون شخص حول العالم يلجأون إلى الإنترنت بحثا عن "الشخص المثالي"، لكن هل تعلم أن الكثير من هؤلاء لم ينجحوا مطلقا في مقابلة أي شريك محتمل؟

لذلك قمنا بتجميع نصائح، ربما تساعدك في الحصول على الاهتمام المناسب، وذلك بالاستعانة بكل من زوي ستريمبل مؤلفة كتاب "حمية الرجل" The Man Diet، وسوزي هايمن مستشارة العلاقات العاطفية.

1- لاتلجأ للمواعدة بسبب ضغوط من حولك بأنه يجب عليك أن تبادر بذلك.

مصدر الصورة Getty Images Image caption القاعدة رقم واحد: لست مضطرا إذا كنت لا تريد

إذا كنت لا تشعر بالرغبة في المواعدة، فتوقف. إذا كنت لا تنجذب لشخص ما، فلا داعي أن تراه/ تراها مرة أخرى.

"المحاولة" قاتلة، إنها تدمرنا وتسبب لنا التعب وتزيد مشاعرنا السلبية تجاه أنفسنا والآخرين.

2- ثق بغرائزك

مصدر الصورة Getty Images Image caption إذا كنت لا تشعر بالرغبة في المواعدة أو تشعر بأنك لا تثق في من تواعده/ تواعدها، توقف على الفور

إذا شعرت بمؤشرات تحذيرية داخلك في أي وقت، فخذ الأمر بجدية.

هناك دوافع للتفكير بأنه "قد يكون خطأي". على العكس، ربما يكون خطأ الطرف الآخر.

3- تشير الدراسات الحديثة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالرسائل النصية، فالقليل منها يعني الكثير.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ابحث عن الجودة وليس العدد، قد يكون القليل من المحادثات الجيدة أفضل بكثير من الكثير من المحادثات التي لا معنى لها

الحديث مع مئات الأشخاص في وقت واحد، على سبيل المثال مع جميع الأشخاص الذين اقترحتهم مواقع المواعدة كأشخاص مناسبين لشخصيتك في الأسبوع الواحد، سوف يتسبب في إضعاف الحالة الإدراكية لك.

استثمر مزاحك ووقتك مع أولئك الذين تستمتع بالحديث معهم، الأشخاص الذين تشعر أن العلاقة معهم تبشر بالخير.

4. المواعدة لعبة أرقام، اذهب حيث يوجد أكبر عدد من الناس

مصدر الصورة Getty Images Image caption احتمالية تعرفك على شخص تحبه إذا كنت محاطا بالكثير من الناس أفضل من إذا كنت تقف لوحدك في الصحراء، وهذا ينطبق على تطبيقات المواعدة

تجنب خدمات المواعدة المتخصصة، انتقل حيث يوجد أكبر قدر من الناس.

المواعدة لعبة أرقام، لذلك إذا أردت البحث عن الماسة بين الفحم، ستحتاج للذهاب إلى الفحم. لا تصدق المواقع التي تدعي أن لديها الماس فقط. هذا غير صحيح، فلا توجد طرق مختصرة.

5. ابحث عن الأصدقاء أولاً

مصدر الصورة Getty Images Image caption عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، فإن الصداقة هي نقطة انطلاق ممتازة

غالبا ما تكون أفضل العلاقات هي التي بدأت بالصداقة ثم تحولت إلى شريك حياة.

وبالطبع، ربما قد تتعرف على شريك حياة عن طريق صديق جديد.

6. كن مرنا

مصدر الصورة Getty Images Image caption "لا تنطبق عليك صفات الشخص الذي ألحث عنه"، وأنت أيضًا!

قد تعتقد أنك تعرف ما هي الأمور الجاذبة لك، ولكن ...

إذا قمت بتضييق نطاق قائمة الأمور الجاذبة لك أكثر من اللازم، فقد تضيع على نفسك شخصا يكون/ تكون محركا لمشاعرك الداخلية، ولكنه/ لكنها لا يبدو/ لا تبدو الشريك المناسب على الورق.

7. كن متأنيا وعاقلا

مصدر الصورة Getty Images Image caption المواعدة عبر الإنترنت يمكن أن تجلب لك السعادة، ولكن لا يمكنك تخطي عملية البحث الدقيقة وإعمال العقل خلال ذلك

العيب الوحيد في مواقع المواعدة على الإنترنت هو أنها لا تحتوي على الكثير من المعلومات والأشياء المشتركة مع الشخص الأخر، لذلك لا تعرف شيئًا عنه/ عنها.

انتبه لأي تحذيرات تشعر بها إذا كان هناك شيء يجعل الأمور غير مكتلمة أو غير متناسقة.

أي طلب للمال من الشخص الجديد الذي تسعى لمواعدته/ لمواعدتها، أو تعمد تكرار اختلاق الأعذار لعدم اللقاء بك، يجب أن يجعلك تقطع أي اتصال آخر مع هذا الشخص.

لا تطلق لنفسك العنان بالدخول في أي دوامة عاطفية.