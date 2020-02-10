مصدر الصورة Shutterstock Image caption فيلم "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي يونغ جون ـ أصبح أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يفوز بجائزة أفضل فيلم.

دخل فيلم "باراسايت" "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي يونغ جون التاريخ، بعد أن أصبح أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم.

وأعلنت جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية (الأوسكار) في النسخة الثانية والتسعين من الحدث السينمائي الأبرز الذي يشكل ذروة موسم المكافآت في هوليوود.

وفاز الفيلم الكوري الجنوبي أيضا بجائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لفئة "أفضل فيلم أجنبي".

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وسبق للفيلم أن فاز العام الماضي بالسعفة الذهبية لمهرجان كان، فضلا عن مجموعة من الجوائز هذا الموسم من بينها غولدن غلوب، وبافتا.

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وحصد الممثل يواكين فينيكس جائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، متفوقا على ليوناردو دي كابريو، وأنطونيو بانديراس، وآدم درايفر وجوناثان برايس.

وفازت النجمة رينيه زيلويغر بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في فيلم "جودي"، متغلبة على سينثيا إيريفو "هارييت" وسكارليت جوهانسون "ماريدج ستوري" وسارشه رونان "ليتل وومن" وشارليز ثيرون "بومبشل".

مصدر الصورة Reuters Image caption فازت الممثلة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي"

وفاز الممثل الأميركي براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن دوره في فيلم "وانس ابون ايه تايم إن هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو.

وهو أول أوسكار في فئة تمثيلية يفوز به براد بيت، البالغ من العمر 56 عاما، والذي سبق له أن رشح ثلاث مرات.

مصدر الصورة REUTERS/Lucas Jackson Image caption فاز الممثل الأميركي براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن دوره في فيلم "وانس ابون ايه تايم..إن هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو.

وفازت الممثلة الأميركية لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها في فيلم "ماريدج ستوري".

وفازت ديرن هذا العام بعدة جوائز عن هذا الدور من بينها جائزة غولدن غلوب وجائزة جمعية الممثلين الأميركيين والبافتا البريطانية.

مصدر الصورة REUTERS/Lucas Jackson Image caption فازت ديرن هذا العام بعدة جوائز عن دورها في "ماريدج ستوري" من بينها جائزة غولدن غلوب وجائزة جمعية الممثلين الأميركيين والبافتا البريطانية.

وقد تفوقت ديرن عشية عيد ميلادها الثالث والخمسين على مارغو روبي عن دورها في (بومبشل)، وسكارليت جوهانسون في (جوجو رابيت)، وفلورانس بيو (ليتل وومن) وكاثي بايتس في (ريتشارد جويل).

وفازت جاكلين دوران بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء لـ "نساء صغيرات".

مصدر الصورة REUTERS/Mario Anzuoni Image caption مارجوت روبي وسويرس رونان وغريتا جيرفيج

مصدر الصورة Reuters Image caption لفتت النجمة الامريكية سكارليت جوهانسون التي كانت تنافس على جائزة افضل ممثلة عن فيلم Marriage story على السجادة الحمراء

وفازت سلسلة أفلام التحريك "توي ستوري 4" بأوسكار ثالث منذ انطلاقها قبل 25 عاما.

والفيلم هو الجزء الرابع والأخير الذي انتجته ستوديوهات "بيكسار" في 1995 عندما كانت شركة صغيرة غير معروفة وتطورت فيما بعد بشكل مذهل بفضل التكنولوجيا.

مصدر الصورة MARK RALSTON/AFP via Getty Images Image caption منتجو "قصة لعبة" والنجم توم هانكس

مصدر الصورة Shutterstock Image caption النجمة البريطانية أوليفيا كولمان، الحاصلة على أوسكار أفضل ممثلة، العام الماضي

واختارت ناتالي بورتمان أن تدعم النساء من زملائها اللواتي لم يحظين باهتمام نظرا لعدم ترشحهن في الجائزة، وقررت هي أن تسلط عليهن الأضواء بطريقتها.

وارتدت بورتمان فستانا أسود طويلا، مزينا باللون الذهبي، وعليه نقوش فريدة، كتب عليه أسماء فنانات ومخرجات عملن على أفلام تراها رائعة طوال العام، ولم يترشحن لجوائز الأوسكار هذا العام.

مصدر الصورة AFP Image caption تم تزيين فستان ناتالي بورتمان بأسماء بعض المخرجات اللواتي لم يرشحن لجوائز رغم استحقاقهن

مصدر الصورة AFP Image caption ارتدت ناتالي بورتمان فستانا أسود زين بأسماء بعض المخرجات اللائي تقول إنه كان يجب أن يرشحن لجوائز هذا العام.

مصدر الصورة ROBYN BECK/AFP via Getty Images Image caption مخرجة الفيلم السوري "من أجل سما" وعد الخطيب، وزوجها وابنتها "سما" على السجادة الحمراء

وحضر لفيف من نجوم السينما العالمية وهوليوود حفل اعلان الجوائز الذي ينتظره العالم للاحتفاء بالنجوم والأعمال السينمائية الفائزة، ومتابعة أزياء النجوم وإطلالاتهم على السجادة الحمراء.