مصدر الصورة EPA Image caption هانكس وزوجته ريتا ويلسون

كشف نجم هوليوود توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، أنه وزوجته ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

واستشار هانكس وزوجته، وكلاهما في الثالثة والستين، الطبيب بعد إصابتهما بأعراض تشابه أعراض البرد في كوينزلاند، حسبما قال على إنستغرام.

وأضاف هانكس أنه وزوجته سيمضيان بعض الوقت في عزلة.

وكان هانكس وزوجته في "ساحل الذهب" في أستراليا، حيث يعمل هانكس في فيلم عن حياة إلفيس برسلي.

ويوم الأربعاء أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا أن تفشي فيروس كورونا دخل رسميا مرحلة الوباء العالمي .

وكتب هانكس على إنستغرام "شعرنا ببعض التعب، كما لو كنا أُصبنا بالبرد، وببعض الأوجاع الجسدية. أصيبت ريتا ببعض الرعشة المتقطعة وببعض الارتفاع في درجة الحرارة".

وأضاف "للاحتياط كما ينبغي، وكما يتطلب الأمر في الوقت الحالي، أجرينا فحوص فيروس كورونا وثبتت إصابتنا".

وقال هانكس، الذي من بين أفلامه "فورست غامب" و"إنقاذ الجندي رايان"، إنه سيطلع الناس على تطورات الموقف.

وأضاف: "سنكون تحت الملاحظة الطبية ومعزولين طوال الوقت الذي تتطلبه السلامة العامة. ليس بوسعنا فعل أكثر من متابعة الموقف يوما بيوم. أليس كذلك؟"

وقالت وورنر براذرز، الشركة المنتجة للفيلم "صحة وسلامة أفراد شركتنا تأتي أولا في المقام الأول، ونحن نتخذ احتياطات لحماية جميع من يعملون في الأعمال التي ننتجها في شتى بقاع العالم".

وقالت وسائل الإعلام المحلية الأسترالية إن الفيلم الذي لم يعلن اسمه بعد، ويخرجه الأسترالي باز لورمان، تم إيقافه بصورة مؤقتة.

وقدمت ويلسون، وهي مغنية وممثلة، حفلات في فندق بريزبين إمبرويام وفي دار أوبرا سيدني الأسبوع الماضي.

وسجلت أستراليا أكثر من 130 حالة لفيروس كورونا.

وأدى تفشي كورونا إلى إغلاق جميع المتاجر في إيطاليا، بخلاف متاجر الطعام والأدوية، في أشد الاجراءات المتخذة في أوروبا حتى الآن مع تزايد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب السفر من معظم الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة مدة 30 يوما، بدءا من الجمعة.