رحيل "فتاة بوند" أونور بلاكمان عن 94 عاماً

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رحلت الممثلة البريطانية أونور بلاكمان، التي اشتهرت بدور بوسي غالور في فيلم "إصبع الذهب" من سلسلة أفلام مغامرات العميل جيمس بوند، عن 94 عاماً.

وقالت عائلة الممثلة في بيان إنّ الوفاة كانت طبيعية وأن بلاكمان رحلت بسلام في بيتها ببلدة لويس في مقاطعة إيست ساسكس، بجنوب البلاد.

وإلى جانب شهرتها كـ"فتاة بوند"، عرفت بلاكمان أيضاً بأدائها دور كاثي غيل في مسلسل "ذا أفنجرز" البريطاني الذي عرض في الستينيات، وشاركها في بطولته الممثل الراحل باتريك ماكني.

أدّت بلاكمان وماكني في المسلسل أغنية لاقت رواجا بعنوان "كينكي بوتس" عام 1964، وكانت ضمن أكثر الأغاني العشر الأكثر استماعاً في المملكة المتحدة عام 1990.

من أدوارها المعروفة أيضاً هيرا في فيلم "جيسون والمغامرون" (1963)، ولورا ويست في مسلسل "اليد العليا" الذي عرض خلال التسعينيات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مع شون كونوري في فيلم "اصبع الذهب" عام 1964

"فتاة بوند الأولى"

وجاء في بيان عائلة بلاكمان: "إلى جانب كونها أماً وجدّة محبوبة، كانت أونور ممثلة مبدعة وغزيرة الموهبة".

وأضاف البيان: "بمزيج استثنائي من الجمال والذكاء والمهارات البدنيّة، إلى جانب صوتها الفريد، وتفانيها في العمل، تمكّنت من بلوغ مرتبة أيقونية في عالم الأفلام والترفيه".

"مع التزامها التام بحرفتها، ومهنيتها الكاملة في كلّ مساعيها، ساهمت في بعض أعظم الإنتاجات السينمائية والمسرحية في أيامنا".

"نسألكم احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب".

وقال الممثل الكوميدي وهاوي أفلام جيمس بوند، دييفد ويليامز، إنّ بلاكمان "ستعيش للأبد" كبوسي غالور.

من جهته، تذكّرها المخرج ادغار رايت "كفتاة بوند الأولى، وكواحدة من الأفنجرز الأصليين".

مصدر الصورة Getty Images Image caption بلاكمان مع بول اوغرادي خلال الاحتفال بمرور خمسين عاماً على اطلاق سلسلة "ذا أفنجرز" عام 2011

ولدت أونور بلاكمان في بليستو (شرق لندن) عام 1925، وتدربت في "مدرسة غيلدهول للموسيقى والدراما".

ساعدتها خلفيّتها في الفنون القتالية على الفوز بدور بوسي غالور، مساعدة العقل الاجرامي المدبّر أوريك غولدفينغر، في ثالث أفلام سلسلة جيمس بوند.

في رواية ايان فيلمنغ التي اقتُبس عنها الفيلم، تكون شخصية غالور مثليّة بشكل علنيّ، ولكن على الشاشة، تصير حليفة بوند بعد ممارستهما الجنس.

وقالت ذات مرة: "كنت في الأصل من المعجبين بجيمس بوند، لكنّي طلبت قراءة نصّ "إصبع الذهب" قبل أن أوافق على أداء الدور". وأضافت: "بعد الاطلاع على السيناريو، اقتنعت أنّ الشخصيّة هي أنا بالفعل".

لكنّ العمل على ذلك الدور لم يكن باهراً بالنسبة للممثلة.

وفي حفل نظمته شركة "باينوود ستوديوز" عام 2008، قالت بلاكمان: "يعتقد الجميع أنّي زرت أماكن شيقة خلال تصوير "إصبع الذهب"، لكنّ أبعد مكان وصلت إليه كان مطار نورثولت الحربي الملكي، على بعد شارعٍ منّا".

خلال السنوات القليلة الماضية، جالت الممثلة في المملكة المتحدة بعرضٍ يحمل عنوان "أونور بلاكمان بدور نفسها"، والذي سردت فيه سنواتها الطويلة في المهنة.

"لم أكن غبية أبداً"

Image caption عملت كساعية بريد عسكرية في الحرب العالمية الثانية

اشتهرت أونور بلاكمان في الأصل بدور الجاسوسة المشاكسة التي ترتدي الأسود دوماً، في مسلسل "ذا أفنجرز". وجعلها ذلك مثلاً أعلى لجيل صاعد من النساء، ومحور رغبة للرجال.

لم تكن أدوارها مثيرة فقط، بل ذكيّة أيضاً، وكانت أكثر من ندّ لزملائها الرجال.

أول أدوارها كان ممثلة بديلة في مسرحية بعنوان "فأر التجارب". وعندما مرضت الممثلة الرئيسية، حلّت مكانها.

كان عمرها 39 حين أدّت دورها في فيلم جيمس بوند، أي أنّها كانت أكبر من شون كونري بخمس سنوات، وفي ذلك الحين، كانت أكبر ممثلة تؤدّي دور فتاة بوند.

وقالت ذات مرّة: "معظم فتيات بوند كنّ غبيّات. لم أكن غبيّة أبداً".